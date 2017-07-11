EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الشرقية للدخان : زيادة أسعار 3 أنواع من السجائر
الثلاثاء 11 يوليه 2017 10:49 م
الشرقية ايسترن كومباني
أخر الأخبار
الشرقية ايسترن كومباني
أحمد الدسوقى
قال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إنه ستتم زيادة 3 أنواع من السجائر هى: "كوين سوفت"، و"كينج سايز"، و"السوبر"، بدءًا من الغد .
وأشار هارون، فى مداخلة تليفونية لبرنامج "يحدث فى مصر"، إلى أن سعر سجائر "كوين سوفت" سترتفع من 12 إلى 12.50 جنيه، و"كينج سايز" من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، و"السوبر" من 12.75 إلى 15 جنيهًا.
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا