150 قيادة حكومية تبدأ برنامجًا تدريبيًّا للحصول على الماجستير

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اتصالات وتكنولوجيا
150 قيادة حكومية تبدأ برنامجًا تدريبيًّا للحصول على الماجستير
الثلاثاء 11 يوليه 2017 10:40 م
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
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د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المال- خاص
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعدد 150 موظفًا حكوميًّا يمثلون 26 وزارة تم اختيارهم من بين 200 متقدم لمنحة الحصول على ماجستير الأعمال الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يمتد 4 سنوات حتى عام 2020 لتنمية وتأهيل 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة؛ للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية (ESLSCA).
وأضافت أن برامج تنمية قدرات القيادات الحكومية وثيقة الصلة بخطة الإصلاح الإداري التي تطبقها الحكومة في المرحلة الحالية واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث تقوم الوزارة بتدريب ممثلين لكل الوزارات تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتابع تنفيذ ما جاء بقانون الخدمة المدنية بسرعة إنشاء وحدات في الوزارات تشمل الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والرقابة الداخلية.
وأكدت هالة السعيد أن منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الحكومي هي قاطرة الإصلاح الإداري، وأن الحكومة تتبنى العديد من المبادرات لتوفير فرص ملائمة للتدريب المتقدم وفقًا لمتطلبات المهارات الخاصة بكل وظيفة، وأن أحد مخرجات هذا البرنامج هو حصول 30 دارسًا من أفضل المشاركين، على ماجستير الأعمال الدولية بما يوفر قيادات تنفيذية للمرحلة المقبلة.
وشدّدت الوزيرة على أن التدريب قد يكون مكلِّفًا في المرحلة الحالية، لكن عدم التدريب سيعطل برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، ومن ثم تكون كلفة عدم التدريب أكثر.
كما أشارت الوزيرة إلى أن أحد المحاور الأساسية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكدت أن برامج التدريب التي تتم بالتعاون مع الجهات الاستشارية المتخصصة قادرة على تنمية مهارات الراغبين في دخول سوق العمل التي تتطلب مهارات خاصة نعمل على استكمالها في ضوء سوق عمل ديناميكي يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
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