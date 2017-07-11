وزيرة الاستثمار قامت بزيارة مركز أوبر لدعم الشريك بالقاهرة

وزيرة الاستثمار تزور مركز أوبر

المال خاص



قامت اليوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بزيارة مقر مركز أوبر لدعم الشريك بالقاهرة، وذلك إيمانا منها بدور أوبر الفعال في خلق فرص عمل والتمكين الاقتصادي لآلاف المصريين عن طريق استخدام تكنولوجيا أوبر.



وأكدت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة أوبر فى مصر، والتى تسهم فى تقديم خدمات مميزة فى السوق المصرية، بما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.



ويعد مركز أوبر لدعم الشريك بالقاهرة هو أكثر المقرات زيارة في العالم، حيث يستقبل أكثر من ٦٥٠٠ زيارة أسبوعية ، ويعطي مركز دعم الشريك دورات تدريبية يومية حول كيفية الإنضمام إلى منصة أوبر، بالإضافة إلى خدمة عملاء مستمرة للسائقين الشركاء في أوبر. كما يتوجب أيضًا على جميع السائقين الجدد أخذ دورة تدريبية عن مكافحة التحرش الجنسي، بالتعاون مع "خريطة التحرش".



كما يُعد مركز الدعم الحيوي دليلًا على الفائدة الاقتصادية التي توفرها تكنولوجيا أوبر، إذ أن ٤٠٪ من سائقي أوبر الحاليين كانوا بدون عمل سابقًا، بينما ٧٣٪ من السائقين يعملون بدوام جزئي لزيادة دخلهم.