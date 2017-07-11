ستارزبلاي تتمكن من جمع تمويل بقيمة 125 مليون دولار

أعلنت شركة ستارزبلاي، اليوم، عن تمكنها من جمع تمويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، منذ انطلاقها فى خدمة بث الفيديو حسب الطلب، والأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وقال بيان صحفى صادر عن الشركة إنها ستُكرس هذه المبالغ الاستثمارية لتحسين تجربة العملاء والاستحواذ على حقوق بث برامج جديدة، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة كمنصة رائدة لبث محتوى الفيديو الرقمي في المنطقة.

ومنذ انطلاقها عام 2015 نجحت "ستارزبلاي" في تسجيل أكثر من 700 ألف اشتراك مدفوع.

وأكد معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة ستارزبلاي: "لا يسَعنا اليوم إلا أن نتوجه بالشكر للدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه المستثمرون الاستراتيجيون لعائلة ستارزبلاي".





وخلال الأشهر الماضية طرحت "ستارزبلاي" مجموعة من التحسينات على خدماتها، تتضمن أداة تحميل للمحتوى لمشاهدته دون الاتصال بشبكة الإنترنت، فضلًا عن توسيع شراكاتها في مجالات الاتصالات بمنطقة شمال أفريقيا، وتعزيز شراكات المحتوى لتشمل جميع استديوهات الإنتاج الكبرى في هوليود. "وفي نفس الوقت يسهم تقديمنا لمحتوى محلي يلائم أذواق الجمهور في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا في احتلالنا مكانة مميزة ورائدة في المنطقة".

وصرح كريس البرخت، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة ستارز: "تفخر شركة ستارز بتعزيز دعمها عبر الاستثمارات المتواصلة في خدمة ستارزبلاي وفريقها الإداري".





وانطلاقًا من كونها أولى علامات "ستارز" التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فإن نجاح "ستارزبلاي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها خدماتها.

وأردف أناند هاري، مدير شئون الأسهم الخاصة لدى "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز": "يستمر استثمارنا الاستراتيجي في تحقيق الأرباح بالتزامن مع اقتراب ستارزبلاي من تحقيق إنجاز كبير بوصول عدد اشتراكاتها المدفوعة إلى 750 ألف اشتراك. ونتطلع قدمًا لتحقيق نمو طويل الأمد في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وفي مايو من العام الحالي حققت "ستارزبلاي" ما مجموعه 95 مليون مشاهدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي مكّنها من احتلال المرتبة 11 في قائمة المواقع الأكثر زيارة في المملكة العربية السعودية والمرتبة 25 في دولة الإمارات العربية المتحدة لشهر مايو 2017، وفقًا لبيانات مؤسسة سيميلار ويب (SimilarWeb).





وخلال الشهر نفسه سجل تطبيق "ستارزبلاي"، الخاص بالهواتف المحمولة، أكثر من 1.6 مليون عملية تحميل.

الجدير بالذكر أن "ستارزبلاي" هي خدمة بث المحتوى التليفزيوني الوحيدة التي تتيح خيارات تسجيل ودفع ملائمة عبر الأجهزة المحمولة، وتقدِّم خدماتها ضمن 12 بلدًا مختلفًا عبر 14 من أهم شركات الاتصالات، كما تتوفر الخدمة ضمن عدد كبير من الأجهزة لتشمل الهواتف المحمولة، والحواسيب الشخصية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التليفزيون الذكية ومنصات الألعاب. وبهدف تحسين تجربتها الكلية.

تقدم "ستارزبلاي" أكثر من 6500 ساعة من أضخم إنتاجات هوليوود، والأفلام الوثائقية، والبرامج الترفيهية للأطفال، فضلًا عن مجموعة من المسلسلات بتوقيت متزامن مع بثها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب 1200 ساعة من البرامج العربية الخليجية والمصرية والشامية.





وحاليًّا تقدم الشركة بشكل حصري مجموعة كبيرة من أهم المسلسلات التليفزيونية من إنتاج هوليوود مثل "باور" و"تابو" و"فايكنجز" و"آش فيرسز ذا ديفل" و"بيليونز"، فضلًا عن مجموعة من أشهر العروض الحالية مثل "ذا فلاش" و"ذا ووكنغ ديد" و"مستر روبوت"، إلى جانب أروع البرامج الكوميدية الكلاسيكية مثل مسلسل "فرندز" الشهير.





وتقدم المنصة خيارات صوتية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلًا عن الواجهات المخصصة للعملاء، وإمكانية إضافة الترجمة العربية بنقرة واحدة.

يُشار إلى أن ستارزبلاي هي خدمة اشتراك لمشاهدة العروض التليفزيونية حسب الطلب (SVOD) توفر بثًّا لآلاف الأفلام الهوليودية الرائجة، والأفلام الوثائقية، والعروض الترفيهية للأطفال، وخدمة مشاهدة العرض بنفس وقت العرض في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى محتوى عربي مخصَّص لـ19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تطوير "ستارزبلاي" خصيصى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتميز بإمكانية تشغيل الترجمة العربية بنقرة واحدة فقط، بالإضافة إلى خيارات الصوت العربية والفرنسية.

وتستخدم منصة ستارزبلاي التكنولوجيا المتطورة لتوفير تجربة عرض متميزة خالية من الإعلانات تبث خلالها محتوى بدقة HD و4k مستوردًا من استديوهات هوليود الكبرى ومزودي المحتوى التليفزيوني الرواد مثل ’توينتيث سينشوري‘ و’فوكس، و’سي بي إس‘، و’ديزني‘، و’لايونزغيت‘، و’بارامونت‘، و’شوتايم‘، و’سوني‘، و’ستارز‘، و’يونيفيرسال‘، و’وارنر بروز‘.