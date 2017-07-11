بعد تعثر الاستراتيجية.. هل تتجه شركات جديدة لتجميع السيارات بمصر؟

تمر استراتيجية النهوض بصناعة السيارات بحالة من التعثر في الوقت الراهن، في وقتٍ كانت تترقب فيه شركات عالمية إقرار الاستراتيجية للتعرف على مزايا وحوافز التجميع المحلي لتدشين مصانعها.





توقَّع اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إقدام عدد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة بقطاع السيارات، سواء للسيارات الاقتصادية أو الفاخرة، مضيفًا أن عددًا من الشركات العالمية تدرس التجميع بمصر، ومنها 4 شركات وصلت لمراحل متقدمة من المفاوضات وبصدد تدشين مصانعها.





وأشار إلى أن تحسُّن الأوضاع الاقتصادية بمصر يدعم نشاط التجميع، خاصة أنه يحسِّن مركز الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما يقلل تكاليف الاستيراد للمكونات والمعدات والآلات.





ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية لن تنتظر صدور استراتيجية صناعة السيارات للإعلان عن بدء نشاطها في مصر، خاصة أنها قد تستغرق وقتًا أطول لحين الانتهاء من دراسة الاستراتيجية من خلال الاستشاري الأجنبي، الذي أعلن أن مجلس النواب سيتعاقد معه بغرض تقييم الاستراتيجية.





وأضاف أن شركات عالمية أجرت من قبل دراسات جدوى بشأن النهوض بسوق السيارات المصرية، لكن لم يتم الأخذ بها؛ لانخفاض مستوى الخبرة لدى الشركات الأجنبية، ومن ثم عدم جدوى هذه الدراسات.





وأكد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أهمية إقامة مصانع السيارات الجديدة وخطوط الإنتاج من خلال الشركات الأم مباشرة، كما يحدث في الصين والمغرب؛ وكما هو الوضع فى تجربة نيسان إيجيبت، التي تعتبر الشركة الوحيدة التابعة للشركة الأم، موضحًا أنها تعتبر النموذج الوحيد الذي قد ينجح بمصر في حال إلغاء الحماية لصناعة السيارات، بخلاف الشركات الأخرى التي يقوم من خلالها أحد المستثمرين بإنتاج طرازات خاصة بعلامات تجارية عالمية.





ولفت إلى أنه في حال تأسيس المصنع من خلال الشركة الأم مباشرة، يكون له حق التصدير، بخلاف المصانع المُقامة من خلال المستثمرين المحليين.





وطالب بضرورة إعطاء الشركات الأجنبية حق تأسيس مصانع إنتاج السيارات بشكل منفرد، دون الحاجة للشراكة مع مستثمرين مصريين، ليكون لها حق الإدارة والرقابة على الإنتاج بشكل كامل، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات في الهيكل الضريبي والجمركي؛ لتتم إزالة الرسوم الضريبية والجمركية بشكل كامل؛ لتخفيض الأسعار وزيادة الطلب؛ ليتم الإنتاج بكميات كبيرة.





وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات المجمَّعة محليًّا يتمثل في أن المصانع المحلية غير مملوكة بشكل كامل للشركات الأم، وإنما لمستثمرين محليين يكونون مضطرين لدفع رسوم للشركات العالمية نظير تصنيع منتجاتها محليًّا، بدعوى "حق الملكية الفكرية"، بالإضافة إلى المساهمة في بحوث التطوير للمنتجات الجديدة، مما يؤدي لتكبُّد المستثمر رسومًا إضافية لدعم الشركات الأم، ويتم تحميلها على المستهلكين.





ولفت إلى أن التجميع المحلي يواجه مشكلة أخرى، حيث تقوم الشركات برفع الأسعار بغرض تغطية النفقات وضمان هامش أرباح مرتفع، حيث تقوم بتوزيع نسبة مرتفعة من التكاليف الثابتة على الوحدات المبيعة خلال فترة زمنية قصيرة، بخلاف الشركات العالمية التي تقوم بتوزيع التكاليف الثابتة على فترة زمنية ممتدة تصل أحيانًا إلى 20 عامًا.





وأوضح أن النهوض بصناعة السيارات يتطلب إلغاء الحماية للمنتج المحلي الممنوحة للمصانع منذ 35 سنة، حيث لا تدفع الشركات للتطوير أو التحديث، مستندة لعدم وجود منافسين أقوياء؛ لأن المنافسة لا بد أن تستند إلى السعر والجودة.





وتابع أن نسبة المكون المحلية المقدَّرة بـ45% يشوبها بعض الأخطاء؛ نظرًا لأنها تتضمن بعض نسبة خط التجميع، بالإضافة إلى أن المكونات المحلية نفسها تتضمن نسبة مرتفعة من المكونات الأجنبية.





واستبعد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات، إقدام شركات عالمية، خاصة في قطاع السيارات الفاخرة على ضخ استثمارات جديدة لتجميع طرازاتها محليًّا، مضيفًا أن بعض الشركات أخّرت تجميع الجيل الجديد من سياراتها بسبب الظروف التي تمر بها السوق.





وأضاف أن هذه الشركات تواجه مشكلة بخصوص توريد المكونات؛ نظرًا لارتفاع الدولار، مما يجبرها على رفع أسعار الطرازات، ومن ثم انخفاض مستوى تنافسيتها في السوق، خاصة إذا كانت تنتج سيارات فاخرة؛ لأن حجم إنتاجها منخفض.



