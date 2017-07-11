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أسواق عربية
القاهرة تقود مكاسب الأسواق العربية
الثلاثاء 11 يوليه 2017 08:13 م
البورصة المصرية 2
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البورصة المصرية 2
خالد بدر الدين
سجلت جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط مكاسب واضحة فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة القاهرة ليستعيد مؤشرها أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سبق أن سجله في الثامن من يونيو الماضى، وبفضل أسهم البنوك فى بقية أسواق الخليج.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.5% ليتجاوز 13684 نقطة بقيادة أسهم شركة القلعة للاستثمار المباشر التى كسبت أسعارها 5.2%، وكذلك أسعار أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات بارتفاع 5.9%.
وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.6% ليسجل 3440 نقطة؛ بفضل البنوك، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.5% ليزداد إلى 6779 نقطة، وبعده مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4% ليصل إلى 9030 نقطة مع ارتفاع معظم أسهم البنوك المدرَجة مثل أكبرها بنك قطر الوطني الذي زاد سعر سهمه 1.2%.
وارتفع مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.2% ليسجل 4409 نقاط بقيادة البنوك، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدَّم بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 7245 نقطة.
وكسب مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.3% ليصل إلى 1312 نقطة، وكذك مؤشر بورصة مسقط صعد بنسبة أقل ليستقر عند 5171 نقطة.
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