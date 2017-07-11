موقع إسرائيلي : مصر تعود لمكانتها الطبيعية بين دول العالم

احتلت مصر الترتيب العاشر بقائمة تصنيف القوة العسكرية لدول العالم لعام 2017، والأول بين البلدان العربية، وفقًا لموقع "Global Fire Power الذي اعتمده الموقع، أمس، في تقريره، وأثار التقرير اهتمام الصحف الإسرائيلية اليوم، وجاء في عنوان على موقع "روتر" العبري "الفخر العربي الجيش المصري العاشر في الترتيب العالمي".





وأضاف الموقع الإسرائيلي أن هناك شعورًا عربيًّا بالفخر لدى مواقع الأخبار والصحف العربية بوجود بلد عربي يقع بين أقوى جيوش العالم، وأن هذا فخر للعرب؛ لعودة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول لعالم.





وأرجح الموقع الإسرائيلي وجود مصر في هذه المرتبة إلى المجهودات التي فعلها السيسي منذ توليه الرئاسة والمشتريات الهائلة للسلع والمنصات العسكرية، سواء كانت أمريكية أو روسية أو فرنسية، بدءًا من الذخائر والعربات المدرَّعة والدبابات والطائرات الهليكوبتر للطائرات والسفن السياحية.





وجاء ترتيب الدول العربية التي دخلت ضمن القائمة كالتالي:



