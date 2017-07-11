برلماني : وثائق CNN المسرَّبة بشأن أزمة قطر تورطها دوليًّا

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سيـــاســة
برلماني : وثائق CNN المسرَّبة بشأن أزمة قطر تورطها دوليًّا
الثلاثاء 11 يوليه 2017 05:28 م
جمال عباس نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
أخر الأخبار
جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
ياسمين فواز
علّق جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على الوثائق المسرَّبة
التي
نشرتها قناة "سى إن إن" الأمريكية بشأن عدم التزام قطر باتفاق الرياض في عام 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي بـ2014 وإصرارها على رفض مطالب مصر والدول الخليجية بإجبارها على عدم دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، قائلًا: "يورّطها دوليًّا".
وقال عباس، في تصريحات له، اليوم، إن هناك وثيقة مُسرَّبة مكتوبة بخط اليد، والتي جاء نصها: "قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها"، دليل على أن قطر لم تهتم باحترام المواثيق الدولية، مُوجهًا رسالة لكل المُعارضين على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، قائلًا: "تلك الوثائق تثبت أن قطر لم تلتزم في يومٍ ما بأي مبادئ لنشر السلام، بل لدعم الفوضى والخراب".
مجلس النواب
قطع العلاقات مع قطر
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