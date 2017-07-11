برلماني : وثائق CNN المسرَّبة بشأن أزمة قطر تورطها دوليًّا

علّق جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على الوثائق المسرَّبة التي نشرتها قناة "سى إن إن" الأمريكية بشأن عدم التزام قطر باتفاق الرياض في عام 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي بـ2014 وإصرارها على رفض مطالب مصر والدول الخليجية بإجبارها على عدم دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، قائلًا: "يورّطها دوليًّا".



