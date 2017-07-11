متوسط الدولار بالبنوك يستقر عند 17.94 جنيه

دولار لتمويل النقابات المستقلة



هبة محمد



واصل متوسط الدولار بالبنوك الاستقرار عند مستوى 17.9409 جنيه للبيع و17.8407 للشراء، مقابل 17.9368 و17.8362 على الترتيب أمس الإثنين، وذلك وفقاً لما أوضحه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم.



يأتي ذلك بعد مرور 3 أيام عمل لقرار البنك المركزي برفع سعر الكوريدور بواقع 200 نقطة أساس (2%) دفعة واحدة، الذي كان من المفترض أن يسهم في تعزيز قيمة الجنيه وخفض العملة الأجنبية، لاسيما أنه سيحفز كثيرا من المتعاملين على استثمار أموالهم في أدوات ادخارية بالعملة المحلية والتنازل عن نظيرتها الأجنبية.



وواصلت أسعار الدولار بالبنوك الكبرى الاستقرار، إذ سجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي 17.82 جنيه و17.92 جنيهمتوسط الدولار بالبنوك يستقر عند 17.94 جنيه.



ووصل سعر الدولار لدى بنك مصر إلى 17.84 جنيه للشراء وانخفض سعر البيع قرشاً إلى 17.94 جنيه.



وسجل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بينما عرض بنك قطر الوطني الأهلي شراء الدولار عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع، ووصل شراء الدولار لدى البنك العربي الافريقي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.



وسجل سعر الشراء لدى بنك الاسكندرية 17.83 جنيه و17.93 جنيه للبيع، وعرض بنك القاهرة شراء الدولار عند 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الخضراء لدى بنك المصرف المتحد 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع.



ورفع بنك HSBC سعر الشراء قرشين إلى 17.88 جنيه كما سجل سعر للبيع 17.98 جنيه، فيما رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشاً إلى 17.88 جنيه و17.98 جنيه للبيع.



وأشارت بيانات البنك المركزي إلى إن متوسط الدولار تراجع أسفل 18 جنيها 3 مرات كان آخرها بداية يوليو الحالى، وفي 5 أبريل تراجع متوسط الشراء إلى 17.9715 جنيه، وسجل البيع 18.1079 جنيه، كما انخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء و17.9937 جنيه في 9 فبراير الماضي وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره اعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.

