دايموند موتورز تجمد تسليمات ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر 121

أحمد شوقي:



أصدرت شركة دايموند موتورز وكيل ميتسوبيشي تعليمات لشبكة موزعيها برفع أسعار طراز لانسر؛ بنحو 5 آلاف جنيه؛ لجميع الفئات.



وأوضح أحد موزعي السيارات أن الشركة توقفت عن تسليم الحصص للموزعين منذ نحو شهر؛ لتقليل مستوى المخزون في السوق؛ تمهيدًا لرفع الأسعار؛ مضيفًا أن ما صدر عن الوكيل تعليمات شفهية ولم يتم إصدار قائمة رسمية بالأسعار الجديدة.



ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت سحبًا كبيرا على السيارة أدت إلى تراجع مستوى المخزون لدى معظم الموزعين؛ سواء من سيارات الوكيل أو من السيارات الخليجية المستوردة من خلال التجار؛ موضحا أن مستوى المخزون من السيارات الخليجية تراجع بنحو 90%.



وأشار إلى أنه بعد تعليمات الوكيل ارتفع سعر الفئة الأولى من ميتسوبيشي لانسر لتباع بنحو 250 ألف جنيه مقابل 245 ألف؛ كما شهدت بعض عمليات الشراء زيادات عن هذا السعر ليصل 252 ألف لدى بعض التجار؛ بسبب تراجع المعروض.



وقال إن الوكيل اعتمد على المخزون المستورد قبل تعويم الجنيه للحفاظ على مستوى الأسعار؛ لكن السيارة قد تشهد زيادات تصل إلى 25 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة؛ بالنسبة للسيارات المستوردة بأسعار مرتفعة للدولار.



وأوضح أن تجار الخليجي أصبحوا غير قادرين على استيراد السيارة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد حيث تباع النسخة الخليجي بنحو 290- 295 ألف جنيه في حين يصل سعرها بتكلفة الاستيراد لنحو 325 ألف جنيه.



وبلغت مبيعات ميتسوبيشي لانسر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2257 وحدة مقابل 3073 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بتراجع 816 وحدة؛ بنسبة انخفاض 26,5%. وقد بلغت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال العام الماضي 7189 وحدة.