بورش

شريف عيسى:



تمكنت بورش من تحقيق طفرة كبيرة فى أداء مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسمبة نمو 7%، بعد تمكنها من بيع 126 ألفاً، و497 سيارة عالمياً، مقابل 117 ألفاً و693 وحدة.



وكان طراز "مكان" المحفز الأساسى للنمو خلال الفترة من يناير وحتى يونيو للعلامة التجارية، إذ تربع على عرش العلامات التجارية الأكثر نمواً بنسبة 11%، فيما حققت باناميرا أعلى نسبة تحسن فى أداءها بنسبة نمو عن نفس الفترة من العام الماضى بـ 54%.



واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن الدول الأكثر مبيعاً للسيارات خلال الشهور الستة الأولى من العام، بنمو قد بـ 18%، لتتمكن من تسليم 35.9 ألف سيارة، مقارنه بـ 30.4 خلال 2016.



وحلّ السوق الأمريكي بالمركز الثانى فى صدارة الأسواق الأكثر مبيعاً للعلامة الفارهة مع تسليمها 27 ألفاً، 568 سيارة، أما عن بلد المنشأ "ألمانيا"، فتمكنت خلال تلك الفترة من زيادة مبيعاتها بـ 1%، ليصل إجمالى مبيعاتها 15 ألفاً و474 وحدة.



وعن أداء السوق المحلى، تستهدف الهندسية للسيارات SMG، الوكيل الحصرى لها فى مصر، زيادة مبيعاتها من العلامة الألمانية خلال الفترة المقبلة، عبر طرح الطرازات الجديدة التاعبة لبورش فى مصر، والتى كان أخرها طرح الجيل الثانى الجديد كلياً من باناميرا، فى فبراير الماضى.



كما تستهدف الهندسية للسيارات افتتاح مركز ابو رواش خلال الفترة المقبلة والمقدر تكلفته الإستثمارية بـ 45 مليون جنيه، كما تخطط وكالة بورش فى مصر لإفتتاح مركز بورش بالأسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة العلامة التجارية للتوسع فى السوق المصرى.