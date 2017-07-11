4 شركات تتقدم لمناقصة الأعمال الميكانيكية لمحطة غرب القاهرة

«تيكنت الإيطالية» الأعلى بقيمة 885 مليون جنيه





المال ـ خاص

تقدمت 4 شركات عالمية ومحلية "زدبك ZTPC الصينية، والسويدى PSP المصرية، وتيكنت الإيطالية، وGICC الصينية" بعروضها المالية والفنية للمنافسة على عقد الأعمال الميكانيكية لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة، المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بقدرة 650 ميجاوات.

كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، فى تصريحات، لـ"المـال"، أن شركة زدبك الصينية قدّمت أقلَّ العروض بقيمة 653 مليون جنيه، تلتها "GICC" الصينية بقيمة تصل لنحو 670 مليون جنيه، ثم شركة السويدى PSP بعرض نحو 727 مليون جنيه، وأخيرًا جاءت شركة تيكنت الإيطالية بأعلى العروض بقيمة 885 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المرتقب أن يتم فحص العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة، ابتداءً من الأسبوع الحالى، على أن يتم الانتهاء من تحليلها وإرسالها للبنك الإسلامى للتنمية المموِّل للحزمة، ليتم الإعلان عن الفائز فى أغسطس المقبل.

كانت شركة بجسكو قد فازت بأولى حُزم المشروع، وهى الاستشارى، وتصل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌقد إلى 225 ﻣﻠﻴوﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 5.9 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وانتهت ﺍﻟﺸرﻛﺔ من طرح ﺣزﻡ ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼل ﺇﻟﻰ 17 ﺣزﻣﺔ، وتم البدء فى طرﺣﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋًﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًا ﻣن ﺍﻟرﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣن ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضى.

قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المقرر تلقّى العروض المالية والفنية لمناقصة الأعمال الكهربائية لمحطة كهرباء غرب القاهرة، نهاية يوليو الحالى.

وأضاف المصدر، لـ"المـال"، أن نحو 4 شركات عالمية ومحلية اشترت كراسات الشروط الخاصة بالمناقصة، التى تم طرحها فى مايو الماضى، موضحًا أن المناقصة ستشهد منافسة كبيرة من الشركات.

وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة نحو 650 ميجاوات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، وستُقام فى محافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022, وستعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت كوقود احتياطى.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟتكلفة ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺗُﻌﺎﺩﻝ 6 مليارات ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗم ﺗﻤويل ﺍﻟﻤﻜوﻥ ﺍﻷجنبى ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤوﻳﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋرﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 30 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛوﻳﺘﻰ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟكوﻳﺘﻰ، ﻭ218 ﻣﻠﻴوﻥ دولار ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻌرﺑﻰ، ﻭ92 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌوﺩﻯ، ﻭ222 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺒﻨك ﺍﻹﺳﻼمى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، بالإضافة إلى المكون المحلى لشركة القاهرة للإنتاج.



