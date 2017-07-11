توقعات بوصول استهلاك الكهرباء لأعلى معدلاته الليلة

مرصد الكهرباء



عمر سالم



توقع مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن يرتفع استهلاك الليلة لأعلى معدل فى تاريخ الشبكة القومية، ليصل إلى لـ 31 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 36.6 ألف ميجاوات.



وكشف عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 5600 ميجاوات، مقارنة بنحو 6000 آلاف ميجاوات منذ أيام.



وأوضح المصدر لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة القومية أمس، بلغ 30 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.53 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 23400 ألف ميجاوات خلال الساعة 6 صباحًا، مشيرا إلى أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة أيضا.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 636.50 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 71.4% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 19.4 % فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 8.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1%.

