بيان عاجل ضد الخارجية بسبب جثامين الشباب على الحدود الليبية

وزارة الخارجية

ياسمين فواز:



تقدم الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجه ضد الوزير سامح شكري وزير الخارجية، بسبب جثث الشباب التي عثر عليها مدفونا في الصحراء الليبية بعد أن ضلوا الطريق أثناء سيرهم وماتوا جوعا وعطشا.



وقال الكيال في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن مواقع الأخبار الليبية أعلنت العثور على 39 شابا مصريا وتداولت صور لجثامين عدد كبير منهم وصور من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبعض متعلقاتهم، وأكدت وزارة الخارجية نبأ وفاة 19 مهاجر غير شرعي وغير شرعي مصري.



وتساءل "الكيال"، ماهي الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية للتحقق من العدد الصحيح لضحايا الهجرة غير الشرعية اللذين لقوا حتفهم في ليبيا؟، وما هي الإجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا بعد سقوط عدد كبير من الشباب المصري ما بين متوفى أو مقبوض عليه.



وأضاف نائب سمالوط: هل قامت وزارة الخارجية ببذل أي جهود لاستعادة جثامين هؤلاء الشباب الذين غرر بهم بواسطة سماسرة الهجرة غير الشرعية لدفنهم في بلدنهم، خاصة أن الهلال الأحمر الليبي أعلن دفنهم في مقابر بالصحراء أعدت في عجالة من قبل القائمين على الهلال الأحمر الليبي؟، وهل هناك خطوات تنسيقية تمت بين مصر وليبيا في هذا الصدد؟، ولماذا نفرط في شبابنا بهذه الصورة؟.



وأشار إلى أن بعض الشباب الذي عثر مدفون في الصحراء الغربية من مركز سمالوط، وهم جمعة عثمان محمود على مواليد المنيا 1979، ومحمد احمد توفيق المنيا، وذلك بخلاف جثامين لضحايا آخرين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن.