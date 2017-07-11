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سيــارات
توقعات بتراجع مبيعات السيارات 10%.. وإرجاء الخطط التوسعية للشركات
الثلاثاء 11 يوليه 2017 02:30 م
علاء السبع
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علاء السبع
❏ مصطفى: %5 هبوطًا فى عمليات التمويل بالقطاع المصرفى
❏ شادى ريان: 3 - %4 ارتفاعاً مرتقباً بالأسعار
❏ السبع: قرار سلبى.. وننتظر عروضا ترويجية للشركات
أحمد عوض
قال خبراء فى سوق السيارات، إن قرار البنك المركزى برفع الفائدة على القروض والإيداعات البنكية بنسبة %2، يزيد من تكلفة الإنتاج ويرفع أسعار السيارت، متوقعين تراجع حجم المبيعات بنسب تتراوح بين 5 و%10، وإرجاء الخطط التوسعية للشركات خلال الوقت الحالى.
أكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن قرار البنك المركزى سيؤثر سلبًا على حجم القوة الشرائية من إجمالى عمليات البيع، التى تجرى عبر النظم البنكية، بنسبة تراجع %5، موضحًا أن النسب اﻷكبر من عمليات بيع السيارات عبر نظم تمويل القطاع المصرفى، بنسب تتراوح بين 60 و%70.
واستبعد أى توسعات من شركات السيارات، نظرًا لارتفاع التكلفة نتيجة زيادة أسعار الفائدة على القروض، مضيفًا أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات ستشهد انكماشًا، لتصل إلى %45 خلال النصف الثانى من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من 2016.
من جانبه أوضح شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، أن سوق السيارات غير قادرة على تحمل أى أعباء جديدة، فى الوقت الذى تعانى من تراجع حجم المبيعات الإجمالية، مرجحًا أن تهبط عمليات بيع السيارات عبر النظم البنكية، بنسب تتراوح بين 5 - %10، تزامنًا مع زيادة أسعار الفائدة على القروض البنكية، التى تصل لـ%22.
وأشار إلى أن قطاع السيارات تحمل أعباء جديدة، برفع ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى %14، بدًلًا من %13، وزيادة نسب تحصيل رسم التنمية على السيارات المستوردة، من مصلحة الجمارك بواقع 1%، اﻷمر الذى يتسسب فى ارتفاع أسعار السيارات بنسب تتراوح من 3 إلى %4.
وأضاف أنه تأجلت الخطط التوسعية للمصرية للسيارات، الممثلة فى تدشين الفروع ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بمختلف المحافظات خلال الوقت الحالى، نظرًا لارتفاع حجم التكلفة الإنشائية لها، وزيادة الأعباء المحصلة على نسب الفائدة من القطاع المصرفى، التى تبلغ نسبة %22.
ووصف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، وعضو الشعبة العامة للسيارات، قرار البنك المركزى بـ"السلبي"، لأنه يزيد من معدل التضخم على السلع، من بينها "السيارات" الأمر الذى ينعكس على حجم المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بنسبة تراجع %55.
وأضاف أنه من المرتقب أن تقلص شركات ومصانع السيارات حجم واردتها، فى ظل ارتفاع التكلفة موضحا أن 80 - %90 من المصنعين والمستوردين، يعتمدون على تمويل عملياتهم الاستيرادية من القطاع المصرفى.
وتوقع السبع، أن يلجأ العديد من الوكلاء والشركات الى تدشين حملات ترويجية عبر تخفيض الأسعار، بهدف إعادة دورة رأس المال بصورة منتظمة، وبالتزامن مع انخفاض حجم القوة الشرائية.
وأكد حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزى يحد من حجم الخطط التوسعية لقطاع صناعة مكونات السيارات، وإنتاج مكونات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتراجع حجم القدرة التنافسية فى الأسواق الخارجية عن نظيرتها اﻷخرى.
واستنكر عبد العزيز، زيادة أسعار الفائدة بنسبة %22، لعدم بلوغ هوامش أرباح الشركات المصنعة المحلية نسب الفائدة الحالية.
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