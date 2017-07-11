وزير الاتصالات يبحث التعاون مع أرمينيا

الاتصالات- أرمينيا

المال - خاص



بحث المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرمين ميلكونيان، سفير دولة أرمينيا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي ذلك في إطار متابعة توصيات منتدى الأعمال «المصري- الأرميني»، الذي عقد في مايو الماضي، وشارك فيه خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.



ناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات التي تهدف إلى زيادة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة اللازمة لتفعيلها، منها نقل الخبرة المصرية في إنشاء مركز اختبارات للبرمجيات، ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بأرمينيا، وتدريب الكوادر في مجال الأمن السيبراني، وفي مجال توطين التكنولوجية تمت مناقشة مقترح إنشاء مقر للتعريف بالمناطق التكنولوجية المصرية في إحدى المناطق التكنولوجية بأرمينيا والعكس، واستخدام هذا المقر كآلية لتسهيل تواجد وعمل الشركات الخاصة من الدولتين، وفي مجال الابتكار وريادة الأعمال سيتم بحث الربط بين مركز الإبداع وريادة الأعمال المصري ونظيره في أرمينيا، ومن المنتظر أن يتم التنسيق لتنظيم مسابقات لشباب المبدعين وإعداد برامج مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تحفيز ريادة الأعمال والتعريف بأنواع التمويل المختلفة.



وتلاقت رغبة الطرفين في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الملتزمة بها الدولتان في فتح أسواق جديدة للشركات، وخاصة اتفاقية الاتحاد الاقتصادي "الأور-آسيوي"، ودعم هذه المجهودات من خلال التواجد والتعريف بالشركات المصرية والأرمينية في عدد من الفعاليات الرئيسية المعنية بالتكنولوجيا، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس مجالات التعاون المقترحة.



وفي ختام اللقاء، جدد السفير الأرميني رغبة حكومة بلاده في دعوة الوزير لزيارة أرمينيا لإعطاء دفعة لجهود التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.