EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
نائب دار السلام: نقل الباعة الجائلين إلى السوق النموذجية
الثلاثاء 11 يوليه 2017 02:26 م
الباعة الجائلين
أخر الأخبار
الباعة الجائلين
لحل مشكلة التكدس المروري
ياسمين فواز
أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، أنه فور الانتهاء من لقائه مع القيادات التنفيذية بقيادة اللواء عاطف عبد الحميد محافظة القاهرة، تحركت لجنة تفقدية لسوق دار السلام مكونة من الدكتور جيهان عبد الرحمن رئيسة المنطقة الجنوبية، ورئيس حي دار السلام، ومندوب من وزارة الداخلية والمحافظة لمعاينة سوق دار السلام، و نقل الباعة الجائلين إلى السوق النموذجية، التي لا تبعد إلا خطوات من أماكن هؤلاء البائعين.
وقال عبد العزيز في بيان له اليوم: "أرسالنا إنذارا لمن يرفض الانتقال من الباعة وسيتم تسليم محله لبائع آخر، فالسوق به 237 محلا لنقل الباعة الجائلين إليها"، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة التكدس المرورى المزمنة بدار السلام.
وأضاف "عبد العزيز" أنه عمل خلال اللقاءات مع الجهات التنفيذية على وضع تنسيق بين الأجهزة المعنية والوزارات المختلفة والمحافظة من خلال عمل حملات من شرطة المرافق والمرور ورئاسة حي دار السلام لإزالة التعديات علي الطريق المنتشرة بصورة كارثية في الحي الأكبر كثافة سكانية علي مستوي مصر والذي أهمل لسنوات عديدة.
البرلمان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا