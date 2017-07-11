نائب دار السلام: نقل الباعة الجائلين إلى السوق النموذجية

لحل مشكلة التكدس المروري





ياسمين فواز

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، أنه فور الانتهاء من لقائه مع القيادات التنفيذية بقيادة اللواء عاطف عبد الحميد محافظة القاهرة، تحركت لجنة تفقدية لسوق دار السلام مكونة من الدكتور جيهان عبد الرحمن رئيسة المنطقة الجنوبية، ورئيس حي دار السلام، ومندوب من وزارة الداخلية والمحافظة لمعاينة سوق دار السلام، و نقل الباعة الجائلين إلى السوق النموذجية، التي لا تبعد إلا خطوات من أماكن هؤلاء البائعين.

وقال عبد العزيز في بيان له اليوم: "أرسالنا إنذارا لمن يرفض الانتقال من الباعة وسيتم تسليم محله لبائع آخر، فالسوق به 237 محلا لنقل الباعة الجائلين إليها"، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة التكدس المرورى المزمنة بدار السلام.

وأضاف "عبد العزيز" أنه عمل خلال اللقاءات مع الجهات التنفيذية على وضع تنسيق بين الأجهزة المعنية والوزارات المختلفة والمحافظة من خلال عمل حملات من شرطة المرافق والمرور ورئاسة حي دار السلام لإزالة التعديات علي الطريق المنتشرة بصورة كارثية في الحي الأكبر كثافة سكانية علي مستوي مصر والذي أهمل لسنوات عديدة.



