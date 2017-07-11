شركات المقاولات تستغيث من بطش الجهاز الإداري

المقاولات

المال ـ خاص:



قال سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن كثير من أجهزة الدولة قامت بإجراء خصومات غير قانونية من مستحقات شركات المقاولات.



وأوضح أنه علي سبيل المثال لا الحصر الدمغة التطبيقية ودمغة مصممي المهن التطبيقية، وما يسمي بنظافة وبعض الأجهزة، حيث تخصم من الشركات أموال لمقاومة النمل الأبيض، وذلك بمخالفة كافة القوانين والعقود وأحكام القضاء وعشرات من فتاوي مجلس الدولة ويتم الخصم رغما اعتراض شركات المقاولات عليه.



وأضاف الدمراوي أنه ذلك يتم في بعض الأجهزة دون غيرها، ومنهم من يحترم التعاقد وأحكام القضاء ومنهم من لا يحترمها، والغريب أن بعضهم يطلب حكم قضاء لكل مشروع علي حده مثل أحكام عدم جواز خصم الدمغات التطبيقية.



وطالب المهندس سهل الدمراوي، وزير المالية بإصدار منشور لكافة الوحدات الحسابية يتضمن عدم خصم أي مبالغ غير منصوص عليها بعقود المقاولات، وعدم خصم الدمغات التطبيقية ودمغه مصممي المهن التطبيقية طبقا لعشرات الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن وكل ما شابه ذلك، ولا يتم الخصم تبعا للأهواء وتوحيد قواعد الخصومات بكافة أجهزة الدولة.



وأضاف الدمراوي، بأن هذا القطاع تحمل وحده وعلي عاتقه كافة السلبيات الناتجة عن الزيادة الجنونية في أسعار التكلفة مع ثبات أسعار التعاقد، معربا عن أمله في صرف التعويضات للشركات ويتم انقاذها وإنقاذ ملايين العمالة من التشريد لخطورة ذلك علي الأمن القومي للبلاد.