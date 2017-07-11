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استثمار
استعراض أجندة منتدى الأعمال المصرى – الرومانى.. الخميس
الثلاثاء 11 يوليه 2017 02:08 م
جمعية رجال الأعمال المصريين
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جمعية رجال الأعمال المصريين
المال - خاص
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، بعد غد الخميس، اجتماعاً موسعاً، للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى- الرمانى المشترك، بحضور المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بالمجلس، وعضو مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لاستعراض أجندة المجلس فى منتدى الأعمال المشترك، والذى سيعقد فى العاصمة "بوخارست" بنهاية الشهر الجارى.
وقال الشافعى، إن الاجتماع يأتى في إطار الترتيبات الخاصة لانعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة والدورة الخامسة لمنتدى الأعمال "المصرى-الرومانى" بالعاصمة الرومانية "بوخارست"، خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجارى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد الشافعى أن اجتماع الجانب المصرى بالمجلس سيتناول عدد من الملفات الهامة لتعزيز التعاون المصرى الرومانى فى مختلف المجالات، فى مقدمتها تنظيم رحلة عمل لرجال الأعمال إلى رومانيا، على هامش عقد الدورة الخامسة للمجلس المشترك والتى ستعقد أيضا على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة فى بوخارست.
وأضاف رئيس الجانب المصرى بالمجلس المشترك أنه سيناقش أهم مجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالجانبين، واستعراض أهم الفرص والتحديات والتي يمكن طرحها أثناء اللجنة المشتركة والدورة الخامس لمجلس الأعمال المشترك.
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