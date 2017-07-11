مباشر تتوقع نمو إيرادات 45 شركة بالبورصة

شعار البورصة المصرية معدل

مصطفى طلعت



توقعت شركة "مباشر إنترناشيونال" العالمية للبحوث، أن ترتفع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 46%، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه، وتقفز الإيرادات بنسبة 40% إلى 62.43 مليار جنيه، بناءً على تحليل نتائج أعمال 45 شركة على مستوى الجمهورية.



وقال أحمد عبد النبي، محلل مالي أول بمباشر، لـ"المال"، إن الشركات المقيدة بدأت تجني ثمار استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، موضحة أن الربع المماثل من العام الماضي وصل فيه العجز بالنقد الأجنبي إلى ذروته، مما كان له تأثير سلبي على الأنشطة التشغيلية للشركات في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي بدأ في التحسن بالوقت الحالي.



وتوقع أن يسهم كل من القطاع المالي وقطاع العقارات بأكبر قدر في نمو الأرباح المجمعة، خلال الفترة المذكورة بنسبة 46% و22% على التوالي، وأن تقفز أرباح حديد عز وجلوبال تليكوم القابضة بنسبة 229% و1,376% لتصل إلى 308 ملايين جنيه، و38 مليون دولار، مقارنة بخسائر تقدر 240 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، على التوالي، ليسهما بأكبر قدر في نمو الأرباح المجمعة.



وأضافت: "ثاني أكبر مساهم في نمو الأرباح هو السويدي اليكتريك، ومن المتوقع أن تقفز الأرباح المجمعة للشركة بنسبة 54% علي أساس سنوي لتصل الى 1,3 مليار جنيه، مدفوعاً بإرتفاع مجمل ربح الطن وهامش مجمل الربح لنشاط الأسلاك والكابلات، وتنفيذ عدة مشروعات رئيسية، وعلى رأسها مشروع شركة سيمنز ومشروع أنجولا، بالإضافة لمشروعى نقل الطاقة في مصر وقطر".