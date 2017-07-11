وضع حجر أساس 3312 وحدة بمشروع معاً لتطوير العشوائيات

وضع حجر الأساس لمؤسسة معا

بدور إبراهيم



وضع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والفنان محمد صبحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة معاً، حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مؤسسة "معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وبعض منظمات المجتمع المدنى.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يأتي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في إطار التعاون المثمر بين صندوق تطوير العشوائيات، ومحافظة القاهرة، ومؤسسة معاً لتطوير العشوائيات (إحدى مؤسسات المجتمع المدني)، لدعم الخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل تنفيذ مشروعات قومية للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، طبقاً لتكليفات القيادة السياسية.



وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنشاء 3312 وحدة سكنية (102 عمارة – 4 نماذج)، ومد المرافق الداخلية لكامل المشروع، بتكلفة تقديرية 547 مليون جنيه، لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة.



وأكد أن هذا المشروع سيعد نموذجًا فى تطوير الحجر، وكذا الارتقاء بالعنصر البشرى، للسكان الذين سيتم نقلهم، موجها الشكر لكل من يسهم فى تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بسرعة تنفيذ الوحدات فى إطار خطة الدولة، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى العام المقبل.



وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: تقع منطقة إنشاء العمارات على مساحة 60 فداناً بحي السلام ثان، والتي خصصتها محافظة القاهرة لمؤسسة معاً لصالح إنشاء التجمع السكني كحق إنتفاع لمدة 5 سنوات تنتقل بعد ذلك ملكية الأرض وما عليها من إنشاءات لصالح محافظة القاهرة.



وأشار إلى أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معاً 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، وسيتم إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة، ويتكون النموذجان (1 & 2) من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية.



أما النموذجان رقم (3 & 4) فيتكونان من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 8 وحدات سكنية، بجانب توفير الخدمات وتسكين قاطني المناطق غير الآمنة، حيث يتم البناء على حوالي 16.6% من مساحة الأرض، والتي تقدر بـ 10 أفدنة، وباقي المساحة لتنفيذ الخدمات والطرق وأماكن الإنتظار، والفراغات العامة والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى منطقة خدمات بها (مستشفى - مدرسة تعليم أساسى وحضانة - ناد إجتماعى - حديقة أطفال – مركز تجاري - مركز ثقافي وقاعات سينما وقاعة متعددة الأغراض ومقر الجمعية – سينما – مسجد – مركز خدمات حكومية).