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اقتصاد وأسواق
البنا: صحة المواطن وتأمين غذائه أول اهتمامات الحكومة
الثلاثاء 11 يوليه 2017 01:07 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الوزير: تغليظ العقوبة علي تداول المبيدات المغشوشة
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المواطن المصرى وتأمين غذائه تأتى فى المقام الأول في اهتمامات الوزارة حاليا، مشددا على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظًا على الثروة النباتية فى مصر وصحة الإنسان.
وأكد وزير الزراعة أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير لمحافظة القليوبية اليوم يرافقه الدكتور هشام الشريف وزير االتنمية المحلية لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة في المحافظة.
وأكد وزير الزراعة أنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول المبيدات في مصر بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر.
وزارة الزراعة
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