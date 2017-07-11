تكريم قائد قطار لحصوله على درجة الماجيستير

رئيس السكة الحديد

المال - خاص



كرم المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، مجدى عثمان محمد غزلان قائد قطار بمنطقة القاهرة، لحصوله على درجة الماجستير فى الآداب تخصص اللغة العربية وأدابها من جامعة كفر الشيخ.



يأتى ذلك ضمن اهتمامات الهيئة بالعنصر البشرى، الذى يعتبر الركيزة الأساسية فى التنمية.



وأوضح رئيس الهيئة، أن مجدى عثمان تم تعيينه عام 1996 بوظيفة مساعد قائد قطار، وتدرج فى العمل حتى تم ترقيته إلى قائد قطار بالمنطقة المركزية بالقاهرة عام 2013، وكان يستغل أيام الإجازات والراحات فى الدراسة، حيث حصل على معهد قراءات من جامعة الأزهر نظام خمس سنوات عام 2009، ثم حصل على ليسانس من كلية دار العلوم جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 2012، وأخيرا حصل على درجة الماجستير عام 2017.



وقدم رئيس الهيئة الشكر لقائد القطار مجدى عثمان وكرمه ومنحه شهادة تقدير، وقرر صرف مكافأة مالية له نظرًا لالتزامه فى العمل، وتنظيم وقته بين الدراسة والعمل حتى حصل على درجة الماجستير ليكون نموذج مشرف بين زملاؤه العاملين بالهيئة.