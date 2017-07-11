التباين يسيطر على صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

منى عبدالبارى



واصلت صناديق الاستثمار خلال الجلسات الـ6 للأسبوعين الماضيين تحركاتها المتباينة، مسايرة أداء البورصة المتأثر بإجازة العيد التي استمرت لأكثر من أسبوع.



وشملت فترة الأسبوعين الماضيين 6 جلسات فقط، شملت جلسة الأربعاء التالي، لعيد الفطر مباشرة الأسبوع السابق، وجلسات الأسبوع الماضي بالكامل.



وسجل أداء الصناديق المفتوحة المتوازنة والإسلامية تباينا خلال الفترة المذكورة، في الوقت الذي سيطرت فيه التراجعات على أداء الصناديق المفتوحة الأسهم، وسجلت صناديق العملة الأجنبية مكاسب طفيفة، وتمسكت الصناديق النقدية والدخل الثابت بمكاسبها الضعيفة المدعومة بتدني معدلات مخاطرة أدواتها الاستثمارية.



وشهدت مؤشرات البورصة، تباينا بإغلاق الأسبوع الماضي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "EGX30"بنسبة 0.19% مغلقا عند 13370 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"بنحو 3.76% مغلقا عند674 نقطة، كما ارتفع مؤشر"EGX100" الأوسع نطاقا بـ 2.47% مسجلا 1546 نقطة.



واستحوذت المؤسسات على نحو 43.95% من تعاملات الأسبوع الماضي، بصافي شراء 171.46 مليون جنيه، فيما كان باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنحو 56.05%.



وكانت الصناديق أنهت تعاملات الأسبوع السابق لإجازة عيد الفطر،على تباين أيضا سجلت فيه الصناديق المفتوحة- المتوازنة ارتفاعات جماعية، فيما خيم التراجع على الصناديق المفتوحة- الأسهم، وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية، وضمان رأس المال، وفى المقابل احتفظت الصناديق النقدية، والدخل الثابت بارتفاعاتها المحدودة المدعومة بأدواتها الاستثمارية.



وأرجع محمود نجله، المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، هذه التراجعات إلى التوزيعات التي تجريها الصناديق على وثائقها عادة بنهاية النصف الأول من العام.



مصر الخير يقود ارتفاعات المتوازنة



تأرجح أداء الصناديق المفتوحة- المتوازنة بين الصعود والهبوط، ففي الوقت الذي تصدر فيه صندوق مصر الخير المتوازن الرابحين بمكاسب 4.54% لتسجل وثيقته 19.4 جنيه، كان صندوق البنك التجاري الدولي "تكامل" أبرز المتراجعين بنحو 1% لتغلق وثيقته عند 142.34 جنيه.



وجاء صندوق البنك الأهلي الخامس الثاني، على صعيد الارتفاعات بـ4.06% بقيمة وثيقة 12.57 جنيه، وثالثا حل صندوق البنك الأهلي الثاني بصعود 0.17% بقيمة وثيقة 75.58 جنيه، ورابعا جاء صندوق البنك الأهلى الأول بصعود طفيف نسبته 0.02%لتغلق وثيقته عند 43.19 جنيه.



وعلى صعيد التراجعات، خسر صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعي "الماسي" 0.59% لتغلق وثيقته عند209.9 جنيه، كما أغلق صندوق بنك مصر الأول متراجعا 0.88% بقيمة وثيقة 187 جنيها، وتراجع صندوق كريدي أجريكول مصر الرابع "الثقة" بـ 0.95% بقيمة وثيقة 223 جنيها.



التراجعات تحكم قبضتها على الأسهم



خيم التراجع على الصناديق المفتوحة الأسهم، باستثناء بنك قناة السويس، والذي تراجع بـ0.09% لتغلق وثيقته عند474.77 جنيه.



وعلى صعيد الخسائر، تراجع صندوق بنك الأهلي الكويتي الأول بنسبة 0.19% لتسجل وثيقته 133.45 جنيه، كما تراجع صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بـ 0.34% لتسجل وثيقته 282.22 جنيه، وهبط صندوق البنك العربي الأفريقي "شيلد" بنسبة 0.39% لتسجل وثيقته 184.19 جنيه، كما هبط صندوق بنك بلوم بنحو 0.43% لتسجل وثيقته 189.50 جنيه، وتراجع صندوق بنك التعمير والإسكان "تعمير" 0.46% لتسجل وثيقته 192.46 جنيه، وخسر صندوق بنك الكويت الوطني "نماء" بنسبة 0.70% لتسجل وثيقته 16.8 جنيه.



وخسر أيضا صندوق مصر المستقبل 0.75% لتغلق وثيقته الأسبوع الماضي، عند25.13 جنيه، وصندوق بنك الإسكندرية بنسبة 0.77% لتغلق وثيقته عند 333.26 جنيه، وصندوق كريدي أجريكول مصر الثاني بنسبة 0.82% لتغلق وثيقته عند172 جنيها، وأغلق صندوق بنك مصر إيران للتنمية عند553.7 جنيه، خاسرا 0.84%، وصندوق بنك القاهرة بتراجع 0.87% بقيمة وثيقة 106.68 جنيه، وصندوق كريدي أجريكول مصر الأول بقيمة وثيقة 374.7 جنيه، متراجعا 0.91%.



وهبط صندوق بنك مصر الثالث بنسبة 0.98% لتسجل وثيقته لدى إغلاق الأسبوع الماضي 727.37 جنيه، وكذلك صندوق بنك قناة السويس "الأجيال" بقيمة وثيقة 12.7 جنيه، متراجعا 1.01%، وصندوق فاروس متراجعا 1.08% بقيمة وثيقة 115.3 جنيه، وصندوق البنك الأهلي الثالث بقيمة وثيقة 126.66 جنيه، متراجعا 1.10%، وصندوق البنك المصري الخليجي، متراجعا 1.19% لتغلق وثيقته عند 245 جنيها.



وخسر صندوقا بنك مصر الثاني، والبنك الأهلي المتحد "ألفا" ما نسبته 1.43%، لتغلق وثائقهما عند 95 جنيها، و18.95 جنيه على الترتيب، كما تراجع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.52% بقيمة وثيقة 213 جنيها، وتراجع أيضا صندوق البنك التجاري الدولي "استثمار" 1.76% لتغلق وثيقته عند 148.85 جنيه.



صعود جماعي للنقدية والدخل الثابت



شملت الصناديق النقدية، والدخل الثابت ارتفاعات جماعية، باستثناء صندوق البنك العقاري المصري العربي النقدي بنسبة 0.58% لتسجل وثيقته 148.63 جنيه.



وتصدر الارتفاعات بنسبة 0.30% صندوق الإسكندرية النقدي ذات العائد اليومي، وصندوق بنك القاهرة الثاني النقدي، بقيم وثائق 26.93 جنيه، و20.35 جنيه على الترتيب، وجاء في المرتبة الثانية بارتفاع 0.29% صندوقا بنك قطر الوطني الأهلي "ثمار" وصندوق كريدي أجريكول مصر الثالث، بقيم وثائق 258.76 جنيه، و 1068 جنيه على الترتيب.



وفي المرتبة الثالثة بارتفاعات 0.28% جاءت ثلاث صناديق أبرزها الأهلي الرابع النقدي بقيمة وثيقة 239.53 جنيه، ورابعا بارتفاع 0.27% حل صندوقي بنك أبوظبي الوطني الأول، والبنك المصري الخليجي "ثراء" بقيم وثائق 146 جنيها، و 14.6 جنيه على الترتيب.



وخامسا بمكاسب نسبتها 0.26% جاءت 4 صناديق أبرزها صندوق البنك التجاري الدولي "أصول" بقيمة وثيقة 295.35 جنيه، وسادسا بارتفاع 0.25% جاء صندوق بنك الأهلي الكويتي النقدي بقيمة وثيقة 20.36 جنيه، وجاء صندوق بنك عوده النقدي بارتفاع 0.24% في المرتبة السابعة لتسجل وثيقته 20.75 جنيه، وصندوق بنك "SAIB"النقدي ثامنا بارتفاع 0.23% لتسجل وثيقته 12.97 جنيه.



وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت، جاء صندوقي البنك العربي الأفريقي "جذور" بقيمة وثيقة 16.59 جنيه، رابحا 0.30%، وصندوق البنك التجاري الدولي "ثبات" بقيمة وثيقة 175.66 جنيه، رابحا 0.24%.



نعيم يتصدر رابحى الإسلامية



تباين أداء الصناديق الإسلامية بين الهبوط والارتفاع، وقاد الارتفاعات صندوق "نعيم مصر" رابحا 4.78% لتغلق وثيقته عند179.77 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلي المصري، وبنك البركة "بشائر" بقيمة وثيقة 83 جنيها، رابحا 3.23%.



وفي المقابل، تراجع صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعي "الوفاق" بنسبة 0.68% بقيمة وثيقة 16.26 جنيه، وصندوق بنك مصر الرابع متراجعا 1.36% لتسجل وثيقته 109.37 جنيه، وصندوق بنك البركة مصر متراجعا 1.73% لتسجل وثيقته 104 جنيهات، وصندوق "سنابل" متراجعا 1.98% لتسجل وثيقته 131.57 جنيه.



وخسر صندوق بنك الاستثمار العربي "هلال" ما نسبته 2.21% من وثيقته لتغلق عند160 جنيها، وصندوق بنك فيصل الإسلامي-التجاري الدولي (أمان) بـ2.43% لتسجل وثيقته 82 جنيها.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، ربح صندوقا بنك البركة مصر "المتوازن" بنسبة 1.34% لتغلق وثيقته عند89.90 جنيه، وصندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار" بنسبة 2.87% لتسجل وثيقته 165 جنيها.



وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال، فقد تراجع صندوق بنك مصر التراكمي "صندوق العمر" بـ 0.45% لتسجل وثيقته 432 جنيها.



تحديد الأصول تتراجع والدخل المتنوع و الأجنبية تخالفها



تراجعت صناديق تحديد الأصول بنسب منخفضة، إذ سجلت 0.45% لصندوق بنك الشركة المصرفية العربية 1 لتسجل وثيقته 841 جنيها، وبنسبة 0.43% لصندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 لتسجل وثيقته 572.85 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ربحت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3"الرابح" بنسبة 0.25% بقيمة وثيقة 139.29 جنيه.



وعلى صعيد صناديق العملة الأجنبية، فقد سجلت ارتفاعات طفيفة، بلغت 0.02% لصندوق مصر النقدي المقوم بالدولار لتغلق وثيقته عند11.33 دولار، كما ارتفع صندوق مصر النقدي المقوم بـ "اليورو" بنسبة 0.004% لتغلق وثيقته عند10.9 يورو.

