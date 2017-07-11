سيدى كرير تخطر البورصة بآخر تطورات حريق مصنع الإيثلين

سيدى كرير للبتروكيماويات

رجب عزالدين



أخطرت شركة "سيدى كرير للبتروكيماويات"، اليوم الثلاثاء، إدارة البورصة المصرية بأخر التطورات الحاصلة بشأن الحريق الذى نشب بمصنع الإيثلين -مساء الإثنين.



وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم: "نشب حريق محدود بوحدة التسقيع رقم 501 بمصنع الإيثلين، وتمت السيطرة عليه فى حينه ولا توجد خسائر بالإنتاج، حيث أن الخطوط متوقفة لإجراء الصيانة الدورية السنوية، وسيتم إعادة التشغيل لكافة وحدات المصنع بعد الصيانة".



وتابع البيان: "تم نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة ولا توجد حالات وفاة".



وقالت الشركة إن كافة وحدات الإنتاج بالشركة مغطاة بنظام تأمينى شامل.



وتأسست الشركة فى عام 1997، وتعمل فى مجال إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية والقيام بعمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب، وتقوم المصانع بإنتاج الإيثيلين وإنتاج البولى إيثيلين وإنتاج البيوتين.



ويبلغ رأسمال سيدي كرير 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 525 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للواحد.