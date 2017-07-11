EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
بوهرنجر إنجلهايم للأدوية تخطط لزيادة استثماراتها بمصر 20%
الثلاثاء 11 يوليه 2017 11:38 ص
أدوية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بوهرنجر إنجلهايم تطلق أول علاج فموي للسكر في مصر
بوهرنجر إنجلهايم الألمانية تعلن عن عقّار جديد للسكر
بوهرنجر إنجلهايم الألمانية تعلن عن عقّار جديد للسكر
إنجلهايمر تطلق علاجًا جديدًا لمرضى السكر من النوع الثانى
" بوهرنجر " للأدوية تطلق عقّارًا جديدًا للسكر فى مصر
أدوية
❏ تراجع المبيعات إلى 150 مليونًا خلال 2017
❏ 499 جنيهًا سعر الجرعة الشهرية للعلاج الجديد للسكرى
أحمد اللاهونى
تخطط شركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة فى صناعة الأدوية، لزيادة استثمارتها بالسوق المحلية بنحو 15 - 20% خلال 2018.
وبوهرنجر إنجلهايم، هى واحدة من بين شركات الأدوية العشرين الأولى فى العالم، وتعمل فى السوق المحلية منذ عام 1961، وتتخذ من مدينة إنجلهايم الألمانية مقراً رئيسًيا لها، ويعمل بها 50 ألف موظف حول العالم، وركزت الشركة العائلية منذ تأسيسها عام 1885، على تطوير الأبحاث وتسويق الأدوية المبتكرة، ذات القيمة العلاجية الكبيرة لفرعى الطب البشرى والبيطرى.
قال محمد ضبابى، رئيس قسم الأدوية البشرية والمدير العام، لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا بالشركة، إنها تضخ استثمارات بالسوق المحلية تصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا، وتتجه نحو زيادتها بعد اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاصلاحية من شأنها تنمية وتشجيع بيئة الاستثمار .
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن "بوهرنجر" تتجه نحو التطوير باستمرار، وطرح أدوية جديدة بالسوق، مشيرًا إلى أن مبيعات الشركة انخفضت بنحو %50 مسجلة 150 مليونًا خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن الشركة تعمل فى صناعة أدوية الأمراض المزمنة "الضغط، السكر، أدوية الأورام، موضحًا أنها طرحت أقراص أمباغليفلوزين، المخصصة لإدارة عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى، بسعر 499 جنيهًا للجرعة الشهرية، وذلك بعد أن حصلت على تسجيلها من وزارة الصحة فى مارس الماضى.
وأطلقت بوهرنجر إنجلهايم، أقراص علاج السكر أمباغليفلوزين، الأسبوع الماضى، وهى تدير عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى، ليكون الدواء الفموى الوحيد المعتمد لعلاج هذا المرض فى مصر.
وقال "ضبابى" إن الدواء الجديد يعطى مميزات إضافية للوقاية من الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين، ويحقق خفضاً بنسبة %38 فى مستويات الخطر المرتبطة بالوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، المرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى.
نواقص الأدوية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا