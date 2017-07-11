أدوية

❏ تراجع المبيعات إلى 150 مليونًا خلال 2017

❏ 499 جنيهًا سعر الجرعة الشهرية للعلاج الجديد للسكرى



أحمد اللاهونى



تخطط شركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة فى صناعة الأدوية، لزيادة استثمارتها بالسوق المحلية بنحو 15 - 20% خلال 2018.



وبوهرنجر إنجلهايم، هى واحدة من بين شركات الأدوية العشرين الأولى فى العالم، وتعمل فى السوق المحلية منذ عام 1961، وتتخذ من مدينة إنجلهايم الألمانية مقراً رئيسًيا لها، ويعمل بها 50 ألف موظف حول العالم، وركزت الشركة العائلية منذ تأسيسها عام 1885، على تطوير الأبحاث وتسويق الأدوية المبتكرة، ذات القيمة العلاجية الكبيرة لفرعى الطب البشرى والبيطرى.



قال محمد ضبابى، رئيس قسم الأدوية البشرية والمدير العام، لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا بالشركة، إنها تضخ استثمارات بالسوق المحلية تصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا، وتتجه نحو زيادتها بعد اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاصلاحية من شأنها تنمية وتشجيع بيئة الاستثمار .



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن "بوهرنجر" تتجه نحو التطوير باستمرار، وطرح أدوية جديدة بالسوق، مشيرًا إلى أن مبيعات الشركة انخفضت بنحو %50 مسجلة 150 مليونًا خلال العام الحالى.



ولفت إلى أن الشركة تعمل فى صناعة أدوية الأمراض المزمنة "الضغط، السكر، أدوية الأورام، موضحًا أنها طرحت أقراص أمباغليفلوزين، المخصصة لإدارة عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى، بسعر 499 جنيهًا للجرعة الشهرية، وذلك بعد أن حصلت على تسجيلها من وزارة الصحة فى مارس الماضى.



وأطلقت بوهرنجر إنجلهايم، أقراص علاج السكر أمباغليفلوزين، الأسبوع الماضى، وهى تدير عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى، ليكون الدواء الفموى الوحيد المعتمد لعلاج هذا المرض فى مصر.



وقال "ضبابى" إن الدواء الجديد يعطى مميزات إضافية للوقاية من الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين، ويحقق خفضاً بنسبة %38 فى مستويات الخطر المرتبطة بالوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، المرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى.