مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة مستهل التعاملات

البورصة المصرية شعار

منى عبدالباري:



واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم مستريات أجنبية وعربية صعدت بالمؤشر الثلاثيني لمستويات 13527.9 نقطة، رابحا 0.33%.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.07% مسجلا 687 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% إلى مستوى 1568.7 نقطة.



واتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 1.6 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 7.7 مليون جنيه.



تداولات 100.7 مليون جنيه من خلال التعامل على أسهم 109 شركة، ارتفع من بينها 59 سهم، بينما تراجع 20، وظل 30 سهم على ثبات.



وارتفع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأعلي على المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.20% إلى مستوى 83.60 جنيه، كما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 0.69% إلى مستوى 23.49 جنيه.



وكانت البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين على ارتفاع بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، والتي دعمت EGX30 ليغلق عند مستويات 13483.04 نقطة، بارتفاع 1.06%.



وتوقع محللون فنيون لـ "المال" أمس اان تواصل البورصة رحلة تحركها العرضي بجلسة اليوم - الثلاثاء - اذ رشحوا المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للتحرك حول مستوى 13500 نقطة، كما سيتحرك نظيره EGX70 نحو مستوى 660 نقطة.

