العربية للأسمنت تقترض 231 مليون جنيه من البنك الأهلى

العربية للأسمنت

رجب عزالدين



أعلنت شركة العربية للأسمنت، عن حصولها على قرض من البنك الأهلى المصرى بقيمة 231 مليون جنيه.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "سيتم استخدام هذا القرض فى تمويل 100% من التكلفة الاستثمارية اللازمة لإنشاء طاحونة فحم جديدة Coal Mill".



وتابع البيان: "سيتم استخدامه فى إنشاء نظام لتغذية طواحين الأسمنت بتراب الباي باص بنسب ضئيلة لا تؤثر على مواصفات الأسمنت (Bypass dust)، وكذلك إنشاء رافعة ميكانيكية لتغذية الفرن الخاص بالخط الأول بدلاً من الرافعة الهوائية، التي كانت تستهلك طاقة كهربائية كثيرة (Bucket elevator) وذلك حرصاً من إدارة الشركة على تخفيض تكلفة الإنتاج، علماً بأن مدة هذا العقد سبعة سنوات".



تأسست العربية للأسمنت خلال العام 1997 كشركة مساهمة مصرية مستهدفة السوق المصرية، وتوقفت خطوات الشركة نحو مستهدفات الإنتاج، نظرًا لظروف داخلية بالسوق المصرية حتى قامت المجموعة الأسبانية للاسمنت "سيمانتوس لا يونيون" بالاستثمار في العربية للأسمنت، وتقوم الشركة حاليًا بإنتاج 5 ملايين طن خلال العام مستهدفة السوق المحلية والعالمية.



ويبلغ رأسمال الشركة 757.4 مليون جنيه موزعًا على 378.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للواحد.