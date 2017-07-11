كايرو سولار تستعد لاقتناص محطتى طاقة شمسية بقدرة 260 كيلو وات

محطات شمسية

عمر سالم



تسعى شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية، لاقتناص تنفيذ محطتى طاقة شمسية، بقدرة 260 كيلو وات، ضمن خططها للتوسع، وتحقيق مستهدفاتها خلال العام الجارى، التى تتضمن تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 2.5 ميجا وات.



قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية بالشركة، فى تصريح لـ"المال"، إن الشركة تستعد للمنافسة على الفوز بمحطة طاقة شمسية، أعلى مبنى شركة سوميد للبترول فى محافظة الإسكندرية، بقدرة تصل إلى 100 كيلو وات.



وأضاف أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى 2 مليون جنيه، وتمويلها عبر البنوك المحلية، كما أن مدة التنفيذ لن تتعدى حاجز الـ 5 أشهر، موضحاً أن الشركة تقدمت بعروضها للمنافسة على المشروع، وفتحت المظاريف الخاصة بالعروض ومن المرتقب الإعلان عن الفائز بالمشروع سبتمبر المقبل.



وأشار توفيق إلى أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين.



وأشار إلى أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى لتركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى من يمتلك أراض أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، فيسعى لاستبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.



وفى السياق ذاته، كشف «توفيق» عن أن الشركة اقتنصت الفوز بمشروع آخر، وهو إنشاء محطة شمسية أعلى مبنى لمدرسة دولية، فى محافظة القاهرة، بقدرة تصل إلى 160 كيلووات.



وأضاف أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العملاء على مثل تلك المشروعات، وتنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفولتية، مشيراً إلى أن الشركة تسعى بشكل مستمر لزيادة الوعى بأهمية تلك المشروعات.



وأوضح توفيق أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى العلمين ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.



وأنتهت الشركة مؤخراً من تنفيذ 10 محطات طاقه شمسية أعلى محطات الوقود بهدف تشغيلهم بالطاقة الشمسية، كما ركبت محطات طاقة شمسية لإنارة المنازل، وتعمل شركة كايرو سولار بالسوق المحلية منذ 2014 برأس مال 5 ملايين جنيه.