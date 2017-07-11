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اقتصاد وأسواق
بقالى التموين تطالب المصيلحى بزيادة هامش ربح 20 سلعة
الثلاثاء 11 يوليه 2017 11:24 ص
وزير التموين علي مصيلحي
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«بقالى التموين» تطالب بـ 820 مليون جنيه مستحقات متأخرة
وزير التموين علي مصيلحي
❏ يتراوح بين 5 و50 قرشًا مقابل 3 إلى 9 جنيهات فى السوق الحرة
❏ «نادى»: نسعى لتثبيته عند 50 قرشًا للسلعة المطروحة على البطاقات
محمد مجدى
طالب ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة زيادة هامش ربح البقال فى كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، وتوحيده بقيمة 50 قرشاً يتم خصمه من إجمالى سعر كل سلعة.
وقال نادى، لـ”المال” إن هوامش ربح البقالين حاليًّا، أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لا سيما فى ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.
وأشار إلى أنه فى ظل ارتفاع أسعار المعيشة فى البلاد، يجب زيادة هامش ربح ما يحصل عليه البقال التموينى من عمله والذى هو فى الأساس لخدمة المواطنين، وذلك لسد احتياجات أسرته، بالإضافة إلى سداد أجور العاملين، وتسديد فواتير الكهرباء، والمياه.
وأوضح نادى، أن وزارة التموين حددت تحصيل جنيه واحد فقط على كل بطاقة تموينية ذكية، وهذا المبلغ ليس هامش ربح بينما هو تكلفة استخدام ماكينة صرف السلع.
وتابع: كيف يعقل أن يكون هامش ربح البقال التموينى فى سلعة كمثال الشاى زنة 40 جراما، 5 قروش فقط، بينما هامش ربح التاجر العادى لا يقل عن 50 قرشاً.
وأضاف أن هناك 8 سلع أخرى هوامش الربح بها 15 قرشاً، و5 سلع أخرى هامش الربح 10 قروش، و4 سلع 25 قرشاً، وسلعتين فقط هامش الربح بهما 50 قرشاً، هما السكر، والزيت.
وطالب نادى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بزيادة هوامش ربح السلع التى يتم بيعها للمواطنين، وتثبيتها.
من جهته، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”،أنه يتم إحتساب هامش الربح منخفض للبقال التموينى فى كل سلعة يتم طرحها، نتيجة طرح السلعة بسعر منخفض عن مثيلاتها فى السوق المحلى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين،بالإضافة إلى أن الحكومة لا تسعى إلى الربح مثل السوق المحلية.
رصدت «المال» تفاوتًا كبيرًا فى أسعار 20 سلعة غذائية واستهلاكية يتم بيعها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، فى محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مقارنة بالأسواق الحرة، وذلك فى مناطق الدقى، وحدائق القبة، وعابدين.
ورغم وجود تقارب فى أسعار عدد محدود من السلع، فإن هناك فارقًا كبيرًا فى العديد منها يتعدى 3 و9 جنيهات للسلعة الواحدة فى المحال التجارية.
ولوحظ أيضًا أن السلع التى يتم طرحها فى “التموين”، يتركز إقبال المواطنين بشكل أكبر على 5 أصناف فقط منها ، وهى السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والدقيق، من إجمالي20 سلعة مقررة، بينما باقى الأصناف ينخفض الإقبال عليها.
بينما قال عمرو محمد، صاحب سوبر ماركت فى منطقة الدقى، إن سبب تفاوت الأسعار هو أن الحكومة تحصل على السلعة من المصنع نفسه، وليس عن طريق وسيط أو موزع، بالإضافة إلى أنها تقوم بطرح المنتج فى منافذ كثيرة تابعة لها، ما يعمل على حصولها على أفضل الأسعار مقارنة بالسلاسل التجارية الكبرى، والمحال التجارية المتوسطة والصغيرة.
يشار إلى أن الحكومة تقوم بطرح عدد 20 سلعة غذائية واستهلاكية فى عدد 3 آلاف فرع مجمع استهلاكى، و28 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، يستفيد منها ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيد على 19 مليون بطاقة تموينية ذكية.
وزارة التموين
بطاقة التموين
ماجد نادي رئيس النقابة العامة لبقالي التموين
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