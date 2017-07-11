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رياضة
الحضرى: أتمنى ختام مسيرتي بالتعاون السعودى
الثلاثاء 11 يوليه 2017 10:54 ص
عصام الحضري في التعاون السعودي
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عصام الحضري في التعاون السعودي
على المصرى
قال عصام الحضرى، قائد منتخب مصر لكرة القدم، إنه يتمنى ختام مسيرته الكروية بنادى التعاون السعودى، الذى انضم إليه للدفاع عن ألوانه، بدءا من الموسم المقبل، وكشف أنه وقع على عقود لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.
وأشار السد العالى، إلى أنه يحب التحديات، وأن لديه تحديا جديدا مع التعاون، وسيسعى بكل قوة للنجاح فيه مع نفسه قبل أى شيء، من أجل من وثقوا بإمكانياته وتعاقدوا معه، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت يوم 17 رمضان الماضى، ولم تأخذ وقتا طويلا، مبديا سعادته بالتواجد فى التعاون السعودى.
وأشاد الحضرى، بقوة الدورى السعودى وإثارته، والاحترافية الشديدة لأنديته، ممتدحا قرار الإدارة بالتعاقد مع مصطفى فتحى لاعب الزمالك ومنتخب مصر، خاصة أنه أحد المواهب الشابه الواعدة فى الكرة المصرية، واثقا من تقديمه للكثير مع التعاون، وأنه سيكون أحد نجوم الفريق فى الموسم المقبل.
ووجه حارس منتخب مصر، الشكر للرئيس الفخرى للنادى، الشيخ تركى آل الشيخ، والمجلس التنفيذى وإدارة التعاون، على ثقتهم به، ولجماهير النادى على حسن الاستقبال الذى وجده منهم، مؤكدا أن لديه طموحا كبيرا وأهدافا يسعى لتحقيقها مع بقية زملائه بالفريق.
واختتم عصام الحضرى، قائلا: "الجمهور عامل مؤثر لأى فريق، والتعاون يمتلك شعبية كبيرة، وأتمنى منهم التواجد بكثافة فى المدرجات أثناء المباريات، ومنذ حضورى أشاهد تواجدا جماهيريا فى التدريبات، رغم حرارة الجو، ونقدر لهم ذلك، ونعدهم بتقديم كل ما نملك لإسعادهم".
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