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استثمار
6 شركات هندية جديدة اقتحمت السوق بعد زيارة السيسى
الثلاثاء 11 يوليه 2017 10:10 ص
سانجاى باتتشاريا سفير الهند بالقاهرة
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سانجاى باتتشاريا سفير الهند بالقاهرة
❏السفير سانجاى باتاتشاريا: الوفود متوقفة وتستأنف خلال سبتمبر
هاجر عمران
قال سانجاى باتاتشاريا سفير الهند فى القاهرة، إن الفترة الماضية شهدت تسجيل 6 شركات جديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضخ استثمارات فى السوق المصرية، بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نيودلهى التى تمت سبتمبر الماضى، مضيفا أن بعض الشركات بدأت ضخ استثمارات بالفعل.
وأوضح باتاتشاريا، فى تصريحات لـ"المال"، أن من بين الشركات ماهيندرا المتخصصة فى الآلات الزراعية، ولافا، العاملة فى الاتصالات وجود ريدج فى أنظمة الأمان وجى إى بى سى فى المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات الأخرى أبلغته دراستها للسوق المصرية خلال الفترة الحالية وتخوض مفاوضات خلال الفترة الحالية للعمل محليا غير أنه لم يشأ أن يحدد أرقامًا.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة الهند خلال شهر سبتمبر الماضى وعقد لقاءات مع رجال الأعمال فى مجلس الأعمال المشترك، الذى يضم مستثمرين من الهند، ومصر إلى جانب تنظيم اجتماعات ثنائية منفصلة مع بعض بيوت الأعمال الرائدة فى الهند..ويتجاوز عدد الشركات الهندية العاملة فى مصر 50 شركة بحجم استثمارات أكثر من 3 مليارات دولار.
وفى إطار متصل، قال إن الفترة الحالية تشهد بعض التوقف لزيارات الوفود الهندية إلى مصر بسبب الإجازة، مشيرا إلى ان شهر سبتمبر المقبل سيشهد بدء توافد رجال الأعمال والمسئولين الهنود لمصر.
وأكد أن وفد اتحاد الصناعات الهندى أجرى مناقشات جيدة فى مصر الفترة الماضية خلال زيارته لمصر فى وقت سابق من العام الحالى.
وخلال شهر فبراير الماضى، قام وفد من رجال الأعمال باتحاد الصناعات الهندية يضم 17 عضواً، برئاسة أجيت جوبتا، سكرتير مشترك، وزارة الشئون الخارجية بحكومة الهند، بزيارة مصر، وذلك بناءً على دعوة من اتحاد الصناعات المصرية.
وضم الوفد رجال أعمال من القطاعات المختلفة مثل قطاع الأعمال التجارية الزراعية والبنية التحتية والكيماويات والطاقة وصناعة الأغذية وخدمات الأعمال.
عبدالفتاح السيسي
الهند
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