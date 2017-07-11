أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو

الذهب 1
الذهب 1
الذهب 1

متابعات:

تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2017.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 697 إلى 699
عيار 22 639 إلى 641
عيار 21 610 إلى 612
عيار 18 523 إلى 525
عيار 14 407 إلى 408
عيار 12 349 إلى 350
الاونصة 21,681 إلى 21,752
الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896
الكيلو 697,143 إلى 699,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا