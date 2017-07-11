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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو
الثلاثاء 11 يوليه 2017 08:57 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2017.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
697 إلى 699
عيار 22
639 إلى 641
عيار 21
610 إلى 612
عيار 18
523 إلى 525
عيار 14
407 إلى 408
عيار 12
349 إلى 350
الاونصة
21,681 إلى 21,752
الجنيه الذهب
4,880 إلى 4,896
الكيلو
697,143 إلى 699,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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