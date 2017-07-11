أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 يوليو

الطقس

متابعات:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.



وقالت هيئة الأرصاد، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، والصغرى 26 والإسكندرية 31 والصغرى 25 ومطروح 30 والصغرى 24 درجة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 32

دمياط 24 31

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 25 39

السويس 26 40

العريش 22 35

نخل 20 37

طابا 22 38

الطور 26 37

مرسى علم 28 37

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 28 40

رفح 21 35

كاترين 20 34

سيوة 23 38

المنيا 26 40

الفيوم 25 40

رأس سدر 26 39

أبوسمبل 27 40

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 27 41

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

شلاتين 27 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 27 42

قنا 27 44

نويبع 29 41

السلوم 21 31