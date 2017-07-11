اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم وإعلانها غدا.. عناوين الثلاثاء

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2017.



الأهرام



* الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.



* آخر كلام.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غدا.



* مقتل 6 من تنظيم «داعش» الإرهابى بأسيوط.



* الكشف عن وثائق اتفاق الرياض الذى انتهكته قطر.



* والى: 7.7% نسبة تعاطى المخدرات بين الطلاب و12.8% تدخين و8.3% كحوليات.



* وزير الموارد المائية والرى يزور تنزانيا وكينيا.



* مميش: توقيع 5 عقود جديدة لمشروعات بقناة السويس خلال أسبوع.



* المجلس الأعلى للإعلام: 3 لجان لمشروع تداول المعلومات وبحوث الرأى.



* مصادر جمركية: لا صحة لشائعات زيادة الجمارك.



* الزراعة: حصر مساحات الأرز بالتعاون مع الرى لأول مرة.



* الرقابة الإدارية تدعم هيئة مكافحة الفساد بالكاميرون.



* وزير الكهرباء يبحث تشجيع الصناعة الوطنية فى مجال العدادات.



* «الإدارية» تلزم الأزهر بتشغيل العمالة المتطوعة بمعهد كفر الشيخ.



* ارتفاع التضخم السنوى إلى 30.9% خلال يونيو.



* عامر يشارك فى اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية العربية بأبو ظبى.



* الملا: تطوير وتحديث قطاع البترول يمضى بالتوازى مع خطط إصلاح الدولة.



* المصريون والعرب يدفعوا البورصة للارتفاع 4.9 مليار جنيه.



* ضبط 37 طن قمح وأرز مدعمين قبل بيعها بالسوق السوداء.



* فاتورة الزمالك فى 4 مواسم 300 مليون جنيه.. 61 لاعبا.. 18 مدربا.. وأربع بطولات من 25 بطولة.



الأخبار



* السيسي يكلف الحكومة بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن دعماً للفلاح.



* وزير الإعلام السعودي: قطر مولت القاعدة وداعش والإخوان وحزب الله.



* شكري يبحث تداعيات الأزمة مع وزيرة خارجية إندونيسيا.



* اعتماد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غداً.



* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.



* انطلاق التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا».



* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.



* وزراء الإعلام العرب يجتمعون في القاهرة غداً.



* تسوية أوضاع ١٥ مستثمراً في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.



* وزير الري يزور تنزانيا وكينيا لبحث التعاون في المياه.



* وزير الطيران: لم يتحدد موعد لاستئناف الرحلات الروسية.



* «السي فور» أحدث وسائل التفجير في الحوادث الإرهابية.



* أهالي مدينة العاشر يقيمون سرادق عزاء للشهيد المنسي.



* رسميا.. سيبستيان مديراً فنياً للدراويش.