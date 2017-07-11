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سيـــاســة
اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم وإعلانها غدا.. عناوين الثلاثاء
الثلاثاء 11 يوليه 2017 08:50 ص
عناوين الصحف
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عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2017.
الأهرام
* الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
* آخر كلام.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غدا.
* مقتل 6 من تنظيم «داعش» الإرهابى بأسيوط.
* الكشف عن وثائق اتفاق الرياض الذى انتهكته قطر.
* والى: 7.7% نسبة تعاطى المخدرات بين الطلاب و12.8% تدخين و8.3% كحوليات.
* وزير الموارد المائية والرى يزور تنزانيا وكينيا.
* مميش: توقيع 5 عقود جديدة لمشروعات بقناة السويس خلال أسبوع.
* المجلس الأعلى للإعلام: 3 لجان لمشروع تداول المعلومات وبحوث الرأى.
* مصادر جمركية: لا صحة لشائعات زيادة الجمارك.
* الزراعة: حصر مساحات الأرز بالتعاون مع الرى لأول مرة.
* الرقابة الإدارية تدعم هيئة مكافحة الفساد بالكاميرون.
* وزير الكهرباء يبحث تشجيع الصناعة الوطنية فى مجال العدادات.
* «الإدارية» تلزم الأزهر بتشغيل العمالة المتطوعة بمعهد كفر الشيخ.
* ارتفاع التضخم السنوى إلى 30.9% خلال يونيو.
* عامر يشارك فى اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية العربية بأبو ظبى.
* الملا: تطوير وتحديث قطاع البترول يمضى بالتوازى مع خطط إصلاح الدولة.
* المصريون والعرب يدفعوا البورصة للارتفاع 4.9 مليار جنيه.
* ضبط 37 طن قمح وأرز مدعمين قبل بيعها بالسوق السوداء.
* فاتورة الزمالك فى 4 مواسم 300 مليون جنيه.. 61 لاعبا.. 18 مدربا.. وأربع بطولات من 25 بطولة.
الأخبار
* السيسي يكلف الحكومة بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن دعماً للفلاح.
* وزير الإعلام السعودي: قطر مولت القاعدة وداعش والإخوان وحزب الله.
* شكري يبحث تداعيات الأزمة مع وزيرة خارجية إندونيسيا.
* اعتماد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غداً.
* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.
* انطلاق التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا».
* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.
* وزراء الإعلام العرب يجتمعون في القاهرة غداً.
* تسوية أوضاع ١٥ مستثمراً في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
* وزير الري يزور تنزانيا وكينيا لبحث التعاون في المياه.
* وزير الطيران: لم يتحدد موعد لاستئناف الرحلات الروسية.
* «السي فور» أحدث وسائل التفجير في الحوادث الإرهابية.
* أهالي مدينة العاشر يقيمون سرادق عزاء للشهيد المنسي.
* رسميا.. سيبستيان مديراً فنياً للدراويش.
أخبار مصر
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