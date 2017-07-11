مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

وكالات:





أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين، مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.





وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 82ر5 نقطة، أو 03ر0%، ليصل إلى 52ر21408 نقطة.





وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 25ر2 نقطة، أو 09ر0%، ليصل إلى 43ر2427 نقطة.



