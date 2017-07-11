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بورصة وشركات
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الثلاثاء 11 يوليه 2017 05:48 ص
البورصات الأمريكية
أخر الأخبار
البورصات الأمريكية
وكالات:
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين، مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 82ر5 نقطة، أو 03ر0%، ليصل إلى 52ر21408 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 25ر2 نقطة، أو 09ر0%، ليصل إلى 43ر2427 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 31ر23 نقطة، أو 38ر0%، ليصل إلى 39ر6176 نقطة.
البورصات الأمريكية
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