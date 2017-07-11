عمرو أديب: مشهد إعدام سيد قطب سيتكرر مع قيادات الإخوان قريباً

أحمد الدسوقى:







قال الإعلامى عمرو أديب، إن مشهد اعدام سيد قطب، العضو السابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فى عام 1966 سيتكرر مرة اخرى مع قيادات الاخوان الحاليين قريباً.





وأشار "اديب" خلال برنامجه "كل يوم"، الى ان الاخوان المسلمين هم أصل شجرة الارهاب الذى انتشر فى العالم بشكل اكبر .





وروى اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، كواليس مرافقته لسيد قطب خلال اصطحابه من السجن الحربى لسجن الاستئناف، لتنفيذ حكم الإعدام به عام 1966



