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سيـــاســة
عمرو أديب: مشهد إعدام سيد قطب سيتكرر مع قيادات الإخوان قريباً
الثلاثاء 11 يوليه 2017 12:59 ص
عمرو أديب - كل يوم
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عمرو أديب - كل يوم
أحمد الدسوقى:
قال الإعلامى عمرو أديب، إن مشهد اعدام سيد قطب، العضو السابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فى عام 1966 سيتكرر مرة اخرى مع قيادات الاخوان الحاليين قريباً.
وأشار "اديب" خلال برنامجه "كل يوم"، الى ان الاخوان المسلمين هم أصل شجرة الارهاب الذى انتشر فى العالم بشكل اكبر .
وروى اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، كواليس مرافقته لسيد قطب خلال اصطحابه من السجن الحربى لسجن الاستئناف، لتنفيذ حكم الإعدام به عام 1966
وقال انه كان نقيباً عندما رافق سيد قطب إلى غرفة الإعدام، وعندما ركب معه السيارة لم يكن يحمل سلاحًا وكان "الكلبش" بيده مع سيد قطب، وجلس حارس بسلاح على يمينه وآخر على يساره فى السيارة، ولم يتم إبلاغه باصطحابه لسجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام به.
جماعة الإخوان
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