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اقتصاد وأسواق
غادة والى: علينا تغليظ العقوبة على من يبيع سجائر وشيشة للطلاب
الثلاثاء 11 يوليه 2017 12:10 ص
غادة والي
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غادة والي
أحمد الدسوقى:
طالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بتغليظ العقوبة على كل من يبيع سجائر وشيشة للطلاب.
وأشارت فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أنه تم تدشين أكثر من مبادرة داخل المدارس لتقليل نسبة التدخين متوقعة انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وزارة التضامن الاجتماعي
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