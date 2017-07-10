وزير البترول يشكل لجنة لمتابعة أسباب حريق شركة سيدبك

نسمة بيومى:





يتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحظة بلحظة الحادث الذى وقع اليوم فى وحدة إنتاج الإيثيلين بشركة سيدبك، مؤكداً أنه تم التعامل مع الحريق بحرص شديد وبأحدث أساليب تأمين المنشآت البترولية الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تحجيم الخسائر المادية إلى أقل قدر ممكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وأصدر وزير البترول قراراً بتشكيل لجنة فنية قانونية برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولى الأمن الصناعى بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وممثل قانونى من هيئة البترول لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث وموافته بتقرير خلال 24 ساعة.





كما أصدر وزير البترول تعليماته بضرورة تشغيل وحدة إنتاج الإيثيلين بعد استكمال عمليات الصيانة السنوية فى الموعد المخطط لها ، كما أكد على توفير قطاع البترول كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين المصابين من جراء الحادث.

ومن جهته، صرح المهندس أسامة المهدى رئيس شركة سيدبك بأنه تم السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بعد ظهر الإثنين فى وحدة إنتاج الإيثيلين رقم 501 أثناء تنفيذ أعمال العمرة السنوية للشركة، موضحاً أنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد فى الشركة وجميع شركات المنطقة الجغرافية البترولية المحيطة بعد إبلاغهم لاتخاذ إجراءات الأمن الصناعى اللازمة.

