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سيـــاســة
بيان من دول المقاطعة بشأن وثائق CNN عن قطر
الإثنين 10 يوليه 2017 10:43 م
أمير قطر تميم
أخر الأخبار
أمير قطر تميم
وكالات:
أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً بشأن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية عن تهرب قطر عن الوفاء بالتزاماتها.
وجاء نص البيان كالتالي: تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
قطع العلاقات مع قطر
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