EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
عبدالعال يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي
الإثنين 10 يوليه 2017 10:19 م
عبدالعال يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي
أخر الأخبار
عبدالعال يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي
ياسمين فواز
استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، عادل بن عبد الرحمن العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، فى حضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والبحرين، مشددًا على أن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة، يأتي على رأسها الإرهاب الذى يهدد كيان الدول العربية، الأمر الذى يدعو إلى تكاتف الدول العربية في مواجهة تلك التحديات غير المسبوقة.
من ناحيته أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، عن اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، وأكد أنه جاء حاملاً رسالة شفوية من رئيس مجلس النواب البحرينى بشأن تأكيد الدعوة التى سبق أن وجهها إلى الدكتور رئيس المجلس لزيارة مملكة البحرين على رأس وفد برلماني.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا