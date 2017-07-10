عبدالعال يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، عادل بن عبد الرحمن العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، فى حضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب.





من جانبه أكد الدكتور على عبد العال أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والبحرين، مشددًا على أن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة، يأتي على رأسها الإرهاب الذى يهدد كيان الدول العربية، الأمر الذى يدعو إلى تكاتف الدول العربية في مواجهة تلك التحديات غير المسبوقة.



