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الإسكندرية
100 جنيه زيادة بأسعار الأسمنت بالإسكندرية منذ تحريك أسعار الوقود
الإثنين 10 يوليه 2017 09:48 م
الأسمنت
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الأسمنت
مخيمر: المصانع ترفع أسعارها رغم ركود السوق
معتز محمود
أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن بعض شركات الأسمنت بدأت زيادة أسعار منتجاتها بنسب مختلفة منذ وقفة عيد الفطر حتى الآن مستغلة تحريك أسعار الطاقة من وقود وكهرباء.
وأضاف، لـ"المال"، أن الزيادة فى أسعار طن الأسمنت تتراوح حاليًّا من 90- 100 جنيه فى معظم الشركات، معتبرًا أن الشركات تسعى من خلال تلك الممارسات لزيادة أسعار الأسمنت عند تلك الحدود.
وأشار إلى أن الزيادات التى تحددها مصانع الأسمنت تأتى رغم حالة الركود التى تمر بها السوق حاليًّا، والتى تنعكس على بعض التجار وعلى نشاطهم.
ولفت رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن هناك عددًا من التجار تعرَّض لعمليات نصب من بعض المقاولين وتكبَّد خسائر خلال السنوات الماضية، أثّرت على وضعه المالى.
وأوضح مخيمر أن بعض كبار التجار بات يعانى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها السوق، خاصة فى ظل استمرار المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب وبعض التجار على تسويات فروق الأسعار عن بعض السنوات الماضية.
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