100 جنيه زيادة بأسعار الأسمنت بالإسكندرية منذ تحريك أسعار الوقود

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن بعض شركات الأسمنت بدأت زيادة أسعار منتجاتها بنسب مختلفة منذ وقفة عيد الفطر حتى الآن مستغلة تحريك أسعار الطاقة من وقود وكهرباء.





وأضاف، لـ"المال"، أن الزيادة فى أسعار طن الأسمنت تتراوح حاليًّا من 90- 100 جنيه فى معظم الشركات، معتبرًا أن الشركات تسعى من خلال تلك الممارسات لزيادة أسعار الأسمنت عند تلك الحدود.





وأشار إلى أن الزيادات التى تحددها مصانع الأسمنت تأتى رغم حالة الركود التى تمر بها السوق حاليًّا، والتى تنعكس على بعض التجار وعلى نشاطهم.





ولفت رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن هناك عددًا من التجار تعرَّض لعمليات نصب من بعض المقاولين وتكبَّد خسائر خلال السنوات الماضية، أثّرت على وضعه المالى.



