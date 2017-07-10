أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 10-7

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة

يعقد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا صباح غد الثلاثاء، بمكتبه بمقر البرلمان، ويهدف المؤتمر للإعلان عن إنجازات ودور الوزارة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول بمجلس النواب، ويتناول فيه مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان وتم إقرارها خلال دور الانعقاد، كما يتضمن المؤتمر توضيح جهود الحكومة في الاستجابة لطلبات نواب البرلمان، وكذلك الإجابة على استفسارات الصحفيين حول الموضوعات المشار إليها.



توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا مع برنامج فلات 6 لابز، غدا الثلاثاء، وذلك بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بالتحرير، وكانت نصر التقت اليوم، شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بمقر الوزارة بصلاح سالم، وناقش الجانبان، التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد ودعم قطاع التعليم الفني، والتوسع في جميع مجالات الاستثمار في جميع القطاعات والدعم والتنسيق المشترك في جميع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تحقيق التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.



يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الثلاثاء، نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2016 ـ 2017، والاتصال بالطلاب الأوائل، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الدكتور الوزير، لإعلان النتيجة الأربعاء الموافق 12 يوليو 2017 في تمام الخامسة مساءً بديوان عام الوزارة.



يستقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير الأمن، غدا، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية في ديوان عام الغربية، لبحث موقف المحافظة من حملات الإزالة على طرح النيل وتوريد الأقماح بالشون وسداد مستحقات المزارعين وتنفيذ برنامج العشوائيات في طنطا والمحلة وباقي مدن المحافظة، إضافة إلى ماتحقق في مجال إزالة التعديات على أراضي الدولة وطرق حماية الرقعة الزراعية ، ويتفقد الوزيران عددا من المشروعات الخدمية في مجال التنمية المحلية ويلتقيان قيادات المحافظة لبحث أهم العقبات التي تواجههم لإنهاء المشروعات المعلقة وتنفيذ الإزالات وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.



حددت المستشار رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، جلسة، غدًا الثلاثاء؛ لعقد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ لترشيح ثلاثة من أعضائه وإرسال الترشيحات إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشار رشيدة فتح الله للتقاعد في 13 سبتمبر المقبل وفقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية الجديد ـ يعقد المجلس الأعلى اجتماعه برئاسة المستشار رشيدة فتح الله، وعضوية كل من نواب رئيس الهيئة المستشارين عبد المنعم فرحات الدجوي ومحاسن كامل لوقا وسامية عبد الغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي وجلال أحمد الأدغم ، ومن المرتقب ترشيح أقدم أعضاء المجلس الأعلى نواب رئيس الهيئة المستشارات (محاسن كامل وسامية المتيم وفريال حميدة) تمهيدًا لإرسال تلك الترشيحات لرئاسة الجمهورية لتعيين إحداهن رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية ، يذكر أن المستشار عبد المنعم فرحات الدجوي، النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، سيحال للتقاعد في 6 أغسطس المقبل.



محاكمات

حددت نيابة المنشية بالإسكندرية جلسة غدا الثلاثاء نظر الجنحة ١٠٥٧٧ لسنة ٢٠١٧ جنح المنشية والمتهم فيها 7 محامين (أحمد صبري أبو علم - هاني حجاج - محمد رمضان عبد الباسط - محمد سعيد حجازي - محمد الروبي - وليد صلاح - أسماء نعيم) بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التظاهر والتجمهر لقيامهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزء من أراضيها وهي جزيرة تيران وجزيرة صنافير ـ وأصدر المحامون السبعة بيانًا رسميًا تعقيبًا على إحالتهم للمحكمة جاء منه : "بعد إحالة النيابة العامة محاميي الإسكندرية السبعة للمحاكمة الجنائية فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا وسنظل نعشق تراب هذا الوطن كنا ومازلنا وسنظل مع سيادة القانون واحترام أحكام القضاء النهائية. كنا ومازلنا وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقًا للحقوق المقررة في الدستور المصري".



كما حددت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة جلسة غدا الثلاثاء ، لمحاكمة معلم لمادة العلوم بتهمة اغتصاب طالبة داخل مدرسة إعدادي، والحمل منه سفاحًا ، و تنظر المحاكمة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار صبري رمضان جعفر، وأمانة سر أحمد كمال وحسن الإمام ، كان المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال ش. م، 29 سنة، مدرس أول علوم بإحدى مدارس أجا لقيامه يوم 21/12/2016 بمواقعة المجني عليها ر. م.، والتي لم تبلغ 18 عامًا من عمرها بغير رضاها حال كونه له سلطة عليها "معلمها" بأن استدرجها إلى حجرة المعلمين بمدرستها بزعم استيضاح دروسها، وما أن ظفر بها حتى أغلق باب الحجرة بالمزلاج محتفظا بمفتاحه وصفعها علي وجهها فبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وطرحها أرضا وحسر عنها ملابسها واعتدى عليها جنسيا مما تسبب في حملها منه سفاحا، وتم تسجيل القضبة برقم 5267 لسنة 2017 جنايات مركز أجا والمقيدة برقم 532 لسنة 2017 كلي جنوب المنصورة، بعد الإطلاع على تحقيقات النيابة.