استكمال التحقيقات مع 26 مشجعًا زملكاويًّا غدا

أولتراس

إيمان عوف



قال محمد حافظ المحامي الحقوقي، إن نيابة العامرية قررت عرض 26 مشجعا زملكاويا على النيابة باكرا بعد تحريات الأمن الوطني.



وقال أحد كابوهات الزمالك للمال إن عدد المحتجزين منذ أمس وصل إلى 450 مشجعا أغلبهم بمديرية أمن القاهرة، وأن من عرضوا على نيابة العامرية 26 فقط.



وكانت اشتباكات حدثت بين الداخلية ومشجعي الزمالك أولتراس وايت نايت أمس أثناء دوري أبطال أفريقيا.



وكتب العديد من جمهور الزمالك على الفيس بوك ما تعرضوا له من توقيف وتفتيش ذاتي أثناء عودتهم من الماتش ببرج العرب.