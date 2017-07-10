الحكومة : استمرار سريان قرار تصدير الأرز

عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة اقتراحات تسويق الأرز خلال الموسم الجديد.





حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورجب شحاتة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلون عن شركات مضارب الأرز.





وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفي، اليوم، أن تحديد أسعار الأرز سوف تُترك لآليات السوق خلال موسم التسويق المقبل، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة لحين تأمين احتياجات السوق المحلية.





ناقش الاجتماع السياسات المقترحة للحفاظ على تداول كيلو الأرز بسعر 6 جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك في الأسواق خلال موسم التسويق المقبل.



