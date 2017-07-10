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سيـــاســة
أمانة النواب توضح حقيقة عقد جلسات اللجان النوعية
الإثنين 10 يوليه 2017 07:32 م
مجلس النواب 2
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مجلس النواب 2
ياسمين فواز
صرَّح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن ما أُثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، بأن الأصل هو عدم عقد أي جلسات للجان بين أدوار الانعقاد، حسبما تقضي بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد.
وأكد سعد الدين أنه استثناء من ذلك، أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المُشار إليها، عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًّا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير.
مجلس النواب
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