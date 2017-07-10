أمانة النواب توضح حقيقة عقد جلسات اللجان النوعية

صرَّح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن ما أُثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، بأن الأصل هو عدم عقد أي جلسات للجان بين أدوار الانعقاد، حسبما تقضي بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد.



