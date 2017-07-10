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اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين: ملتزمون بتثبيت أسعار منتجاتنا
الإثنين 10 يوليه 2017 07:25 م
محمد فريد خميس
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محمد فريد خميس
أحمد اللاهونى
أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، التزام أعضائه "47 جمعية" بالحفاظ على استقرار الأسعار، رغم القرارات الأخيرة بزيادة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وأكد الاتحاد أن قراره يستهدف الحيلولة دون تحميل المواطنين محدودى الدخل أعباء إضافية بشكل لا يتماشى مع العدالة الاجتماعية.
ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100%، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، بهدف كبح معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد اليوم، ضرورة الاستمرار فى مساندة الاقتصاد الوطنى خاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى تتطلب من الجميع انكار الذات وإيثار الوطن ومساعدة الدولة فى جهودها الرامية إلى مزيد من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال إن التجارب السابقة تثبت ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين عقب لحماية المستهلكين.
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