الملاءة المالية للمصرية تحد من تأثرها بزيادة سعر الإقراض

أحدث شعار للمصرية للاتصالات 556

محمود جمال



أكد مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات أن الزيادة المؤقتة في سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي لن يكون له تأثير كبير على الشركة، وذلك على الرغم مما يترتب عليه من زيادة في أعباء تكلفة التمويل المحملة على قائمة دخل الشركة.



وأشار إلى أن أرباح الشركة لن تتأثر بصورة ملحوظة خلال عمر القرض نتيجة للتحسن القوى المتوقع في الأرباح التشغيلية بعد تشغيل وتقديم خدمات المحمول، ذلك بالإضافة إلى عدم تأثر الموقف النقدي عن نفس الفترة نتيجة لقوة منظومة التحصيل وقوة الملاءة المالية للشركة المصرية للاتصالات.