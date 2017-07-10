الداخلية تطرح نصر 6666 للمزايدة الإلكترونية

وزارة الداخلية

أحمد شوقي



عرض أحد المواطنين مبلغ 750 ألف جنيه لشراء لوحة معدنية من خلال مزاد علني على الموقع الإلكتروني المخصص من جانب وزارة الداخلية لهذا الغرض.



وانتهى عصر اليوم مزاد بيع اللوحة المعدنية التي تحمل حرفا ورقما هما "أ 3"؛ ولم يتقدم للمنافسة عليها سوى شخص واحد.



وعرض مواطن في وقت سابق نفس المبلغ لشراء لوحة معدنية تحمل حرفا ورقما هما "س 1"، وقد انتهي مزاد هذه اللوحة يوم 23 يونيو الماضي.



وطرحت وزارة الداخلية من خلال قطاع الشرطة المجتمعية عصر اليوم لوحة معدنية تحمل حروف وأرقام "ن ص ر 6666" في مزاد إلكتروني للبيع العلني؛ من خلال الموقف الإلكتروني المخصص لذلك.



وجذبت اللوحة نظر متزايد واحد؛ عرض 100 ألف جنيه لاقتنائها؛ ومن المقرر انتهاء مزاد بيع اللوحة بعد ظهر الجمعة المقبل 14 يوليو 2017.



وتقدم اثنان للمنافسة على شراء لوحة معدنية تحمل حروف وأرقام "أ م ر 1111"؛ حيث بلغ أعلى سعر حتى الآن 105 آلاف جنيه؛ وحددت الوزارة موعد انتهاء المزاد الخاص بهذه اللوحة الساعة 6:58 م.



وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين شراء اللوحات المعدنية المميزة من خلال موقع إلكتروني؛ يمكن الراغبين في الشراء أيضًا من تحديد حروف وأرقام لوحاتهم؛ على أن تطرح بمزاد إلكتروني ويتم ترسيتها على صاحب السعر الأعلى، وتخصص عائدات شراء هذه اللوحات لصالح صندوق تحيا مصر، ولا يمكن لأحد حجز إحدى اللوحات مباشرة؛ إذ لا بد من شرائها من خلال المزاد الإلكتروني.



وأتاح الموقع لأحد المواطنين في وقت سابق وضع اسمه على اللوحة وتاريخ ميلاده؛ حيث حملت اللوحة حروف وأرقام "ع م ر 72" كما أتاح لمحامية وضع اسمها وتاريخ أول حكم بالبراءة لموكلها أمام إحدى المحاكم، حيث حملت اللوحة حروف وأرقام "ن ه ى 942"؛ أي نهى- فبراير 1994.