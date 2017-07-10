البورصة تختبر مقاومة 13500 نقطة

البورصة المصرية

أحمد علي



صعدت البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.74% ، مع صعود المجموعة المالية هيرمس بـ 1.61%، وطلعت مصطفى بـ 0.40%، و جلوبال تيلكوم بنسبة 0.88%.



وقد ارتفع egx30 بنسبة 1.06 % مسجلا مستوى 13483.04 نقطة، وصعد egx70 بنسبة 0.88% مغلقا عند 686.51 نقطة، وسار مؤشر egx100 على دربهم بنسبة 0.75% مسجلا 1566.45 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الاسهم نحو 1.081 مليار جنيه، فيما انخفض رأسمال الأسهم المقيدة بنحو 1.068 مليار جنيه مغلقًا عند مستوى 1.068 مليار جنيهمقارنة بـ 695,203 مليار جنيه بجلسة الأحد الماضي.



وتوقع المحللون الفنييون ان تستكمل البورصة رحلة تحركها العرضي بجلسة الغد - الثلاثاء - اذ رشحوا المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للتحرك حول مستوى 13500 نقطة، كما سيتحرك نظيره EGX70 نحو مستوى 660 نقطة .



وتابعوا قائلين : أن السوق في حاجة ماسة الي محفزات وأخبار ايجابية تدعم إختراقه لمستوى 13500 نقطة والذي يمثل نقطة مقاومة كبيرة، مرجحين استمرار الحركة العرضية لحين ظهور ملامح قرارات الحكومة فبما يتعلق بأسعار الفائدة والطاقة.



من جانبه قال محمود شعبان، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية، إن السوق صعد خلال جلسة اليوم عقب امتصاصه لآثار قرار رفع الفائدة .



وتوقع ان تستكمل البورصة تحركاتها العرضية بين مستويي 13500 - 13650 نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30وذلك على المدى القصير، مشيرًا الى حاجة السوق الي محفزات جديدة.



وتابع قائلًا: أن المستثمرين في السوق يترقبون قرارات الحكومة فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا ان السوق غير متأثر سلبًا بتطبيق ضريبة الدمغة على العمليات المنفذة .



من جهته قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الاوراق المالية، ان اتجاه السوق العام صاعد في مجمله، ومن ثم فأن السوق عاود الارتفاع من جديد بجلسة اليوم عقب انتهاء اثر قرار رفع الفائدة



وتوقع تحرك مؤشر البورصة الرئيسي egx30 خلال جلسة الغد – الثلاثاء - بشكل عرضي مائل للصعود ليتحرك صوب مستوى 13530 نقطة، فيما سيتحركمؤشر EGX70 نحو مستوى 690 نقطة.



وأضاف ان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 70 EG قدم أداء جيدًا للغاية خلال الفترة الماضية، لكنه وصل الى مرحلة تشبع،ناصحًا المستثمرين بجني الأرباح عند أول مؤشرات هبوط خلال الفترة الراهنة لمؤشر الأسهم الصغيرة.



